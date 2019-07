publié le 18/07/2019 à 22:35

Les tensions se multiplient à cause des ours réintroduits dans les forêts de l'Ariège. Les éleveurs de bétail en ont assez de voir leurs troupeaux décimés. Et les agents de l'État, chargés des enquêtes, sont de plus en plus souvent pris pour cible. Depuis des semaines, ils reçoivent des menaces.

Mercredi 17 juillet, un véhicule de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a été incendié. Les agents craignent désormais pour leur sécurité et l'ONCFS réfléchit même à suspendre leurs activités, comme l'explique Nicolas Alban, délégué régional de l'organisme : "Est-ce qu'il est encore raisonnable aujourd'hui d'envoyer nos agents sur le terrain sachant que ce type d'incident arrive ? Il est assez incompréhensible qu'ils soient la cible d'anti-ours alors même qu'ils sont là pour aider les éleveurs".

Également au micro de RTL, Philippe Lacube, le président de la chambre d'agriculture de l'Ariège dit comprendre sans cautionner cette colère contre les agents de l'État : "Aujourd'hui, la seule solution pour enlever de la pression c'est d'enlever des ours du territoire. On ne peut plus continuer comme ça, on va arriver à des catastrophes humaines impliquant des gens en vacances, des bergers ou des gardes, il y a trop d'ours dans les Pyrénées", assure-t-il. On compte actuellement une quarantaine de ces mammifères dans le massif, et en Ariège, 400 brebis avaient déjà été attaquées à la mi-juillet.

À écouter également dans ce journal

Retraites - Le rapport de Jean-Paul Delevoye, qui servira de base à la très attendue réforme des retraites a été dévoilé ce mercredi. Si l'âge légal de départ à la retraite reste fixé à 62 ans, on devrait voir apparaître un âge pivot.



Incendie de Notre-Dame - Trois mois après, les écoles à proximité vont être nettoyées. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi la mairie de Paris. Il s'agit d'éviter tout risque de pollution au plomb.



Tour de France - Le Britannique Simon Yates a remporté la 12e étape à Bagnères-de-Bigorre, la première dans les Pyrénées. Le Français Julian Alaphilippe conserve lui le maillot jaune.