publié le 18/05/2019 à 01:02

L'Espagne et la France vont renforcer leur collaboration pour prévenir les attaques de brebis par des ours, réintroduits côté français dans les Pyrénées. Des attaques qui alarment les éleveurs espagnols.



Claverina, une des deux ourses slovènes lâchées début octobre dans les Pyrénées-Atlantiques, aurait tué jusqu'à huit brebis côté espagnol en Navarre et une en France dans une exploitation de Larrau au Pays basque, déclenchant l'alarme des éleveurs.

Claverina et Sorita, âgées de 5 ans, sont suivies grâce à des colliers émetteurs. Elles font de fréquentes incursions en territoire espagnol et Claverina a même hiberné dans les montagnes de l'Aragon.

Une réunion "à caractère technique" a eu lieu vendredi 17 mai au ministère de la Transition écologique à Madrid, avec des représentants des autorités des deux pays, mais aussi des gouvernements des régions espagnoles de Navarre, Catalogne et Aragon.

"Accélérer l'échange d'informations"

Les différents représentants se sont engagés à "accélérer l'échange d'informations sur le suivi des ours". Plus précisément, il s'agit des données des colliers émetteurs et les avis de signalement que les Espagnols ne reçoivent jusqu'à présent qu'avec plusieurs heures de retard, selon le ministère.



Selon l'Office national français de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), les Pyrénées comptaient en 2018 une quarantaine d'ours, y compris Claverina et Sorita. L'Espagne recense une autre population de quelque 300 ours dans la cordillère de Cantabrie, qui s'étend sur les régions du nord-ouest du pays.