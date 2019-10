et Sarah Ugolini

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Julien Odoul, membre du Rassemblement national, prendre à partie une femme voilée lors du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. L’incident s’est produit vendredi 11 octobre et fait manifestement la fierté de l’élu qui a lui-même posté la vidéo sur Twitter. Depuis, elle a été vue plus de 800.000 fois.

Les images sont explicites : Julien Odoul demande à ce que cette femme, qui accompagnait un groupe d'enfants venu de Belfort pour assister à l'assemblée plénière, retire son voile. En vertu de quoi ? Et bien des "principes laïcs" et de "la loi de la République", dit-il. La présidente PS du conseil régional, Marie-Guite Dufay, a répondu que ni le règlement du Conseil régional ni la loi n'interdisaient le port du voile au sein de l'hémicycle.

Les élus du Rassemblement national ont ensuite quitté la salle, avant de dénoncer dans un communiqué une "provocation islamiste". De son côté, le présidente du conseil régional a affirmé ne pas exclure de "signaler ces faits au procureur de la République et de porter plainte", apportant son soutien à la mère de famille.

La secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, est également montée au créneau samedi sur Twitter. Pour elle, "c'est en humiliant les mères publiquement devant leurs enfants qu'on crée du communautarisme". La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye et le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer ont condamné ce dimanche l'attitude de l'élu RN qui avait pris à partie cette mère voilée, accompagnatrice d'un groupe d'enfants.

"C'est évidemment à condamner"pour Jean-Michel Blanquer

Sibeth Ndiaye a jugé "choquante" la réaction de Julien Odoul, filmée dans une vidéo qu'il avait lui-même mise en ligne. "Qui est-il pour stigmatiser une femme qui accompagne les enfants en sortie scolaire ?", a-t-elle dénoncé sur France 3. "C'est évidemment à condamner et c'est idiot d'en arriver à ce type de situation", a critiqué Jean-Michel Blanquer sur BFMTV. "La règle était claire, il n'y avait pas d'interdiction de porter le voile dans ce conseil des jeunes, donc il n'y avait pas lieu de faire ça", a-t-il ajouté.

Même le député européen RN Nicolas Bay a pris ses distances avec la "maladresse d'un jeune élu régional" et des "propos malvenus".