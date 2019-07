publié le 02/07/2019 à 22:22

Le médecin de l'hôpital de Reims a annoncé, ce mardi 2 juillet, l'arrêt des traitements de Vincent Lambert, et ce pour la 3ème fois.

On se retrouve dans le même processus que le 20 mai dernier, qui avait été interrompu par la justice. Les médecins mettent en place ce que la Loi Claeys-Leonetti appelle "une sédation profonde et continue".

Un anesthésique, très puissant à action rapide, va lui être injecté, sans doute en intraveineuse. C'est une mesure de précaution pour s'assurer que le patient ne souffre pas, qu'il ne ressent ni douleur, ni angoisse. Même si, les experts l'ont confirmé, Vincent Lambert est plongé dans un coma profond, avec des lésions cérébrales très graves et sans conscience décelable.

Parallèlement à cette sédation, on va lui retirer la sonde qui le nourrissait et l'hydratait mais on n'arrête pas les soins. Les infirmières vont continuer à lui faire sa toilette, à le masser, à lui humecter la bouche pour prévenir, par exemple, les aphtes qui pourraient se former. Les proches peuvent tout à fait être sollicités pour ce genre de soins, ce qui permet d'être en relation jusqu'au bout.

Cela peut durer 2 à 3 jours en moyenne, mais selon les spécialistes en soins palliatifs, cette situation peut aller jusqu'à 10 jours. Vincent Lambert sera accompagné jusqu'à la fin, et par l'équipe médicale, et par sa famille.

