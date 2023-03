Coupe de France : l'Olympique de Marseille éliminé à domicile par Annecy en quart de finale

Sensation au Vélodrome ! À domicile, les Olympiens ont été éliminés en quart de finale de la Coupe de France par Annecy, 10e de Ligue 2, à l'issue de la séance de tirs au but (7-6, 2-2 à la fin du temps réglementaire).

L'OM, qui court après un onzième trophée dans l'épreuve depuis son dernier succès en 1989, a gâché sa belle victoire contre le Paris Saint Germain (2-1) au tour précédent.

La déception est immense pour un stade presque rempli, qui a déjà vu les siens perdre le Classico de Ligue 1, dimanche 26 février, contre le même PSG (3-0). Mais Leonardo Balerdi n'a pas cadré sa frappe au bout d'une intense séance de tirs au but. Cette défaite va assurément laisser des traces.

L'exploit est immense du côté du club haut-savoyard qui atteint le dernier carré de la Coupe de France pour la première fois de son histoire. "On y a cru mais c'est un peu l'histoire de la Coupe de France quand il y a une telle différence de niveau au départ. On est un promu, il fallait y croire en faisant le match le plus intelligent possible et en voyant comment les garons allaient gérer l'atmosphère," a réagi l'entraîneur, Laurent Guyot. Et de poursuivre : "C'est fort, quel kif ! On fait ce métier pour ça. C'est incroyable d'être dans des atmosphères comme ça."

L'OM avait ouvert la marque par Jordan Veretout (29e), puis a encaissé deux buts par Moise Sahi Dion (53e) et Kevin Mouanga (59e), avant que le tout jeune François Regis Mughe, 18 ans, n'égalise au bout du temps additionnel (90+6). Annecy rejoint en demi-finales Lyon, Nantes et Toulouse.



Le FCN peut toujours conserver la Coupe de France, comme en 2000 après sa victoire en 1999.



