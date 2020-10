publié le 25/10/2020 à 19:11

Trois semaines après le passage de la tempête Alex et les terribles inondations qui l'ont accompagnées dans l'arrière-pays niçois, les communes les plus touchées ne comprennent pas pourquoi la reconstruction tarde tant. C'est le cas à Tende dans la vallée de La Roya, où les dons en nature, que ce soit des couvertures et de l'aide alimentaire continuent d'arriver.

Mais de cette aide, les habitants n'en ont plus besoin. En revanche, des travaux sont nécessaires en urgence, ne serait-ce que pour avoir de l'eau potable. C'est donc un sentiment d'abandon qui règne dans cette vallée et cette commune. Luc, l'un de ces habitants, participe à la cellule de crise : "Aujourd'hui notre gros problème c'est que tout ce flux de dons qui est envoyé est en train de tuer l'économie locale et ça, on ne s'en relèvera pas. Les commerçants qui ne sont sur place ne peuvent pas travailler car à côté de cela on donne, mais dans quelques mois, il n'y aura plus de dons ni de commerces. Il faut trouver une solution.

À écouter également dans ce journal

Erdogan/Macron - Après avoir traité Emmanuel Macron de malade mental, ce qui a entraîné le rappel de l'ambassadeur de France à Istanbul, le président turc estime une nouvelle fois qu'Emmanuel Macron doit subir des examens mentaux.

Espagne - Une grande partie de l'Europe semble débordée par cette deuxième vague et plusieurs pays serrent encore la vis. En Espagne, l'état d'urgence sanitaire est prolongé pour six mois et le couvre-feu est instauré dans tout le pays

Coronavirus - La situation des hôpitaux est jugée alarmante dans de nombreuses villes ou régions. Au sud du département de la Loire, dans la vallée du Gier, une vingtaine de maires en appellent à l'armée pour construire un hôpital de campagne.