Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : un 6e corps retrouvé en mer

publié le 09/10/2020 à 20:10

C'est une mauvaise nouvelle de plus pour la région. Le bilan des intempéries dans l'arrière-pays niçois s'est alourdi vendredi 9 octobre avec la découverte d'un 6e corps dans l'embouchure du Var, ont annoncé les pompiers.

Ce corps a été repêché en mer jeudi, avant d'être identifié vendredi comme étant une victime récente des crues et non un cadavre exhumé d'un des cimetières ravagés par les eaux, ont précisé les pompiers.

Neuf personnes sont toujours portées disparues et 13 sont supposées disparues. Les six morts ont tous été retrouvés dans la Vallée de la Vésubie ou plus bas dans le fleuve Var. Du côté de la Roya, plusieurs personnes manquent à l'appel mais à ce jour leurs corps n'ont pas été retrouvés. Trois vallées au nord de Nice ont été frappées par des pluies torrentielles et par des crues brutales.