Des voisins de la famille ont, eux, témoigné des violences commises par les policiers sur le père de famille. " Devant sa femme et ses enfants, ils l'ont traîné dans la voiture comme un chien, avec les menottes " déclare l'un d'entre eux. Une vidéo montre l'homme genoux par terre en train d'être emmené dans le véhicule.

"Au cours de l'expulsion est arrivé le père de famille énervé, excité. Il a essayé de s'en prendre physiquement à l'huissier, il a donné des coups de poings dans des vitres dans le logement de l'appartement et les a brisées , ce qui a contraint les policiers à le maîtriser et à procéder à son arrestation" raconte-t-elle à RTL. "Alors qu'il se trouvait dans la voiture, il a été pris de convulsions. Aussitôt les policiers ont pratiqué un massage cardiaque pendant de longues minutes (...). Quand les pompiers sont arrivés, l'homme avait fait un nouvel arrêt cardiaque qui lui a été fatal ", conclut-elle.

Un homme est décédé mercredi 3 juillet d'un arrêt cardiaque alors qu'il était expulsé avec sa famille de leur logement qu'ils squattaient à Chambéry. Les policiers étaient venus assister l'huissier lors de l'expulsion. Ils l'ont menotté et embarqué . L'homme de 50 ans a été victime d'un malaise. Il était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers.

Décès lors d'une expulsion à Chambéry : "Pas de violences policières" pour Laetitia Philippon

RÉACTION - D'après la directrice départementale de la sécurité de Savoie, l'homme est décédé des suites d'un malaise qu'il a fait dans le véhicule des policiers, et non à cause de quelconques violences policières.

