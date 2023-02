Les infos de 18h - Réforme des retraites : les débats ont débuté dans le chaos

La réforme des retraites s'invite à l'Assemblée nationale et provoque des débats houleux.

Cela fait deux hures à peine que les députés débattent ou plutôt qu'ils crient et il y a déjà eu une courte suspension de séance. La gauche et le groupe Liot, alliés pour la circonstance, sont arrivés très remontés. "Madame la Présidente, nous attendons la convocation de cette conférence des présidents", s'est indigné le communiste André Chassaigne.



"Madame la Présidente, vous participez au déni de démocratie", a lancé de son côté le centriste Charles de Courson. Ils mettent la pression sur Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui leur refuse un nouveau tirage au sort pour une motion référendaire. "Nous, on est prêt à retirer la nôtre si vous acceptez la signature des députés Rassemblement national et qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, haltes à la tartufferie", a clamé Marine Le Pen.

Yaël Braun-Pivet a appelé à la tribune le ministre Olivier Dussopt. "Mesdames et messieurs les députés, nous y sommes", tente, tant bien que mal, le ministre, sa voix déjà éraillée couverte par le chahut et les pupitres qui claquent. "Nous sommes là après plusieurs années de débats et des mois de concertation nourries", débute Olivier Dussopt dans le brouhaha ambiant, avant de se faire couper par Yaël Braun-Pivet : "On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale". L'ambiance s'est apaisée, provisoirement sans doute. On en est encore qu'au propos liminaire.

À écouter également dans ce journal

Catastrophe naturelle - Le tremblement de terre survenu en Syrie et en Turquie a fait plus de 2.300 morts, un bilan provisoire. Le monde entier s'apprête à envoyer des secours.

Incendie dans l'Aisne - La commune de Charly-sur-Marne est bouleversée suite à l'incendie qui a tué une mère de famille et ses sept enfants, âgés de 2 à 14 ans.

Réforme des retraites - La CGT SNCF n'appelle pas à la grève pour le samedi 11 février. Ils souhaitent que les manifestants puissent venir en nombre.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info