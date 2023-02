Une mère de famille et ses sept enfants, âgés de 2 à 14 ans, ont péri la nuit dernière dans l'incendie de leur maison à Charly-sur-Marne, dans l'Aisne. Les victimes ont été asphyxiées par la fumée, tandis que le père de famille a été grièvement brûlé. Hospitalisé, il n'est pas en danger.

"Le papa s'appelait Nicolas, on le surnommait Nico. On le voyait tous les jours. […] Il n'y a rien à dire, c'était une famille adorable", assure Rémi, l'entraîneur de l'Union Sud Aisne, le club de foot de l'une des fillettes décédées, qui connaissait bien les victimes. Le sportif explique que la disparition brutale de la petite fille licenciée dans son club est "assez compliquée" à vivre pour ses camarades. Il en va de même pour "le plus petit des enfants", qui était "un ami à [son] fils", ajoute l'entraîneur.

Et ce dernier d'évoquer les premiers constats, qui pointent un sèche-linge comme la source de départ de feu : "On se dit que c'est un problème qui peut survenir à n'importe quel moment. C'est vraiment triste", souligne-t-il, ému.

Dans la commune où étaient scolarisés les sept enfants, l'émotion est particulièrement vive ce lundi. Quelques-uns des camarades de classe des victimes sont venus se recueillir, en larmes, avant d'aller en cours. Certains des enfants étaient engagés dans des activités périscolaires.

"Je suis bouleversé", dit un voisin. "À 2h30 du matin, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas l'électricité chez moi, j'ai entendu courir de tous les côtés. J'ai vu les pompiers et la police", explique ce dernier qui n'en "peut plus", submergé par l'émotion. L'enquête se poursuit et devrait notamment confirmer si le sèche-linge est bien à l'origine de l'incendie.

À écouter également dans ce journal

