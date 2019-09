et AFP

publié le 12/09/2019 à 15:15

Un "coup de com'" selon Élisabeth Borne. Paris et quatre autres grandes villes ont interdit jeudi 12 septembre l'utilisation des produits phytosanitaires chimiques sur leur territoire, rejoignant la bataille anti-pesticides lancée par des maires ruraux dans le but de faire pression sur le gouvernement.

Dans les pas du maire du maire de Langouët (Ile-et-Vilaine), dont l'arrêté interdisant l'utilisation des pesticides chimiques à moins de 150 mètres des habitations a été suspendu par la justice, Paris, Lille, Nantes, Grenoble et Clermont-Ferrand ont signé des arrêtés interdisant complètement et immédiatement l'utilisation de ces produits sur leur commune.

"Il s'agit pour nous d'engager une démarche concertée pour faire changer la loi et concourir à la sauvegarde du patrimoine inestimable de la biodiversité sur nos territoires et de la santé de nos concitoyens", ont-elles écrit dans un communiqué commun.

"Faire plier le gouvernement"

Mardi, des élus et militants associatifs avaient appelé les maires de France à multiplier les arrêtés anti-pesticides et à "submerger" la consultation en ligne lancée par le gouvernement.

Les mairies sont bien conscientes qu'elles s'exposent, comme les précédentes, à des recours des préfets devant la justice administrative. Mais leur démarche est aussi politique. Pour "faire plier le gouvernement", a insisté Stéphane Baly, président du groupe des élus EELV à Lille.

Le gouvernement veut proposer de fixer à 5 ou 10 mètres, selon les cultures, la distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage de pesticides mais les écologistes dénoncent des mesures minimalistes. La ministre de la Transition écologique, Élisabeth Borne, a ironisé jeudi sur l'annonce des cinq grandes villes, évoquant sur Twitter un "#coupdecom".



Selon le Collectif des maires anti-pesticides, 54 communes urbaines ou rurales, ainsi que le département du Val-de-Marne avaient déjà pris de tels arrêtés, dont le plus célèbre et pionnier, celui du maire de Langouët Daniel Cueff.