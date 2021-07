Des millions de Français vont prendre le train avec comme impératif de présenter un passe sanitaire à jour. Ils vont devoir prendre en compte le moment venu ce paramètre obligatoire, et les contrôles qui vont avec. On sait simplement que ça commencera début août mais le gouvernement n'a toujours pas donné de date claire. On sait juste que pour les voyageurs de 12 à 17 ans inclus, cette obligation s’appliquera uniquement à partir du 30 août.

Quoi qu'il en soit il faudra prendre un peu de marge avant les départs, car il faudra toujours montrer son billet de train bien sûr, mais aussi le QR code du passe sanitaire. Et là ça risque de coincer car pour l'instant on ne sait pas qui va réaliser ces contrôles, et si tout se fera à l'embarquement ou à bord. Voici quelques chiffres pour comprendre : un embarquement complet d'un OuiGo par exemple, c'est 45 minutes pour un peu plus de 1.200 passagers.

Cette obligation de passe sanitaire concernera les TGV INOUI, les OuiGo les Intercités et les trains internationaux au départ de la France. Au global c'est environ 550 TGV et 80 Intercités à contrôler chaque jour, soit environ un demi million de voyages. Autant vous dire que la SNCF tente en ce moment de trouver la meilleure formule pour fluidifier les contrôles en pleine période de pointe.

À écouter également dans ce journal

Inondations - Les intempéries en Allemagne ont provoqué des débordements des cours d'eau, faisant plus de 40 morts dans le pays.



Tour de France - Tadej Pogacar a triomphé lors de l'arrivée pyrénéenne à Luz Ardiden, confortant un peu plus encore ce jeudi 15 juillet son maillot jaune à 3 jours de l'arrivée à Paris.

Justice - Un instituteur réhabilité après 5 mois d'emprisonnement à la suite d'une accusation de pédophilie.