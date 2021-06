Les livreurs à vélo sont venus exprimer leur ras-le-bol ce vendredi 18 juin à Paris. Ils ont manifesté place de République pour dénoncer leurs conditions de travail, cette pression de devoir aller toujours plus vite, les dangers sur la route, et les agressions dont ils sont victimes.

On a en tête ce chauffeur à Cergy-Pontoise frappé, traité d'esclave. Ce n'est pas un cas isolé. Pendant le confinement, ils étaient considérés comme des héros, aujourd'hui ils se font traiter d'esclaves : "C'est récurrent et ce n'est pas récent. Depuis deux ans, depuis que la population des livreurs est de plus en plus issue de l'immigration, les clients se lâchent, avec tous les discours qu'on entend presque quotidiennement dans certaines télés et radios, ça libère une espèce de parole raciste", explique Jérôme Pimot, porte-parole du Collectif des Livreurs Autonomes de Plateformes (CLAP).

Avec le temps, certains ont appris à ne plus écouter les insultes pour se protéger. Fofana, un livreur, lance un crie de détresse : "Les plateformes, les clients, les restaurateurs ne nous respectent pas. Vous voulez qu'on fasse comment ? On travaille pour vous, on est là pour vous, respectez nous !".

Face à la multiplication des agressions racistes contre ces livreurs, la plateforme Uber annonce un nouveau bouton sur son application pour dénoncer les mauvais comportements : "Si c'est pour que deux startuppers débarquent en short et en tongs, ça va servir à quoi ?", questionne Jérôme Pimot. À la place, le Clap et lui vont lancer leur propre système d'alerte : en cas de problème avec un restaurateur ou un client, ils promettent de débarquer en nombre pour que la peur change de camp.

