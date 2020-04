Confinement : liberté, retour à l'école... Quand les auditeurs débattent sur RTL

publié le 30/04/2020 à 06:33

Jeudi 30 avril, 45e jour du confinement, et voici le nouvel épisode de RTL avec Vous, le podcast quotidien de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Dans l’épisode précédent, nous avons détaillé le plan du gouvernement pour le déconfinement ou plutôt pour le desserrement du confinement, alors aujourd’hui on va laisser la parole aux auditeurs.

Vous avez été nombreux à nous appeler au 32 10, à nous laisser des messages sur RTL.fr ou la page Facebook RTL. Dans les Auditeurs ont la parole, présentés chaque jour par Pascal Praud dès 13h, deux auditeurs ont défendu des points de vue différents sur une question importante posée par cette situation que nous sommes en train de vivre.

Une question qui aurait pu être soumise au bac de philosophie : jusqu’à quel point sommes nous prêts à renoncer à notre liberté ? Question subsidiaire : peut-on faire confiance à la responsabilité individuelle ? Et à l'antenne, Fabrice et Monique étaient tous sauf d'accord.

Autre sujet qui a fait réagir les auditeurs : la réouverture des établissements scolaires.

Posez vos questions à RTL

Toutes vos questions, qu’elles soient médicales, économiques, si vous n’avez pas compris telle ou telle décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions, vous pouvez les poser à RTL, et on tentera d’y répondre.



Vous pouvez le faire au 3210, et laisser un message si le standard n’est pas ouvert. Vous pouvez également laisser un mot sur la page Facebook RTL. Vous pouvez aussi nous adresser un courriel à temoins@rtl.fr, avec des photos de votre vie de confiné.

Abonnez-vous à ce podcast Google podcasts

Apple podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.