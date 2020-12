publié le 15/12/2020 à 18:41

Un véritable tollé dans les rangs de l'Éducation nationale. La plupart des enseignants ne comprennent pas l'appel lancé ce mardi 15 décembre par Jean Castex. Le Premier ministre propose aux parents de ne pas mettre leurs enfants à l'école à partir de jeudi prochain, dans le but de limiter les risques de contaminations avant Noël.

"C'est l'école à la carte", réagit Guilaine David, porte parole du SNUIPP. "On met son enfant à l'école, puis si on peut le garder, on le garde et on se protège du virus. Donc certains vont pouvoir se protéger et d'autres ne pourront pas se protéger parce qu'ils travaillent et devront mettre leurs enfants à l'école", surenchérit-elle.

La porte-parole du premier syndicat des enseignants du primaire rappelle que "Jean-Michel Blanquer avait même déclaré que les enfants étaient plus en sécurité à l'école que dans les familles. Or, le Premier ministre acte aujourd'hui qu'il peut y avoir des contaminations dans les écoles". Cette annonce devient problématique pour les professeurs, qui "avaient des projets jusqu'à vendredi, (…) il y a une forme de mépris", conclut-elle.

