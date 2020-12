publié le 15/12/2020 à 13:28

Au moment où l'étau se desserre, Jean Castex qui reprend les dernières recommandations du Conseil scientifique, demande aux Français de s'autoconfiner une semaine avant les fêtes. Mieux, il recommande si possible de ne pas emmener les enfants à l'école jeudi et vendredi. Cela concerne en réalité 12 millions d'élèves incluant les collégiens et les lycéens.

Les recteurs d'académie ont reçu ce mardi matin une note, pour dire que les absences d'élèves seront tolérées à partir de jeudi. La consigne est passée auprès des établissements scolaires, mais il faudra que les familles préviennent en amont du motif, à savoir donc une volonté d'autoconfinement. En maternelle et primaire pour les plus jeunes enfants, ce sera possible seulement pour les parents qui ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison.

Le syndicat SE-UNSA estime que la plupart des familles vont garder le rythme scolaire jusqu'à la fin de la semaine. Le SNUipp regrette de son côté que l'école "devienne à la carte". Le fait d'autoriser les absences, c'est laisser entendre que l'école est un lieu de contamination possible, estime le syndicat.

Du côté des professeurs, l'annonce a pris tout le monde par surprise, beaucoup ont prévu des contrôles ou des évaluations. Certains enseignants peuvent eux-aussi vouloir s'autoconfiner en prévision d'un Noël en famille. Pour le moment, les absences sont tolérées uniquement pour les élèves.

