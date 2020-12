Déconfinement : ce qui est permis ou non de faire à partir de ce mardi

publié le 15/12/2020 à 10:00

Peut-on réellement parler d'un allègement du confinement ? Sur le papier il s'agit bien d'une nouvelle étape à partir de ce mardi 15 décembre, terminé les attestations. Mais dans les faits, l'entrée en vigueur d'un couvre-feu entre 20h et 6h du matin vient drastiquement limiter nos déplacements.

Premier véritable changement : la fin des attestations de déplacement en journée. Tout le monde peut désormais sortir sans restriction de temps ni de lieu, on peut dépasser la limite des 20 kilomètres et changer de région. À la place, on le disait, un couvre-feu commence dès ce mardi soir sur tout le pays, de 20h à 6h. Seules quelques dérogations seront possibles, pour travailler, pour un problème de santé ou un motif familiale impérieux. En cas de non-respect, l'amende sera de 135 euros.

À partir de ce mardi également, les moins de 18 ans vont pouvoir reprendre le sport en intérieur : gymnase, piscine, court de tennis, le tout dans le respect des règles sanitaires et du couvre-feu.

Bars, restaurants, théâtres et cinémas toujours fermés

Autre changement, dans les Ehpad cette fois, jusqu'au 3 janvier, les sorties sont autorisées à titre exceptionnel pour permettre aux résidents de passer Noël en famille mais à leur retour, ils devront passer un test PCR. En revanche, les restaurants, bars, cinémas, musées et théâtres restent fermés au moins jusqu'au 7 janvier.