publié le 04/11/2019 à 18:30

"Les maths, j'y comprends rien !". Cette phrase, les parents l'entendent plus que jamais chez les lycéens et c'est une conséquence de la réforme du bac, qui se met en place cette année pour les élèves de première. Désormais, plus de filières S, ES ou L, les élèves choisissent quatre spécialités. Les mathématiques ne sont donc plus obligatoires.

Malgré tout, deux tiers des jeunes ont opté pour un enseignement des mathématiques, même ceux qui n'ont pas le niveau... Car là où il y avait un programme spécifique pour les élèves en filière scientifique et un autre différent pour les économistes et les littéraires, aujourd'hui c'est le même. Le niveau de cette spécialité maths unique est très exigeant. C'est un programme conçu pour les bons élèves qui n'est donc pas tenable, selon l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP).

En effet, ces derniers se retrouvent en classe avec des groupes d'élèves au niveau hétérogène. Entre ceux qui prennent les maths par goût ou ceux par devoir, les profs ont l'impression d'accompagner beaucoup plus d'élèves en difficulté que les années précédentes. L'association demande à être reçue par le ministère et souhaite qu'il y ait deux spécialités maths : une pour les élèves qui veulent faire des études scientifiques et une autre, moins poussée.

