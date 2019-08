publié le 03/08/2019 à 18:02

Ce problème de maths porte décidément bien son nom. Même si l'opération peut sembler simple à première vue, elle a entraîné un véritable raz-de-marée de commentaires sur Twitter depuis quelques jours.

Le casse-tête est le suivant : 8÷2(2+2). Et parmi les internautes, deux camps s'opposent avec ferveur, en fonction de la solution trouvée : ceux qui penchent pour 8÷2(2+2)=1, et ceux qui défendent la solution 8÷2(2+2)=16.

Le New York Times s'est d'ailleurs penché sur la question dans un article, pour tenter de mettre au clair cette histoire. Le quotidien américain en a déduit, avec l'aide d'experts, que deux méthodes de calcul s'affrontaient en fonction de l'apprentissage des mathématiques de chacun. En réalité... Si les deux réponses sont mathématiquement logiques, seule une peut être admise.

La première partie de l'opération est évidente pour tout le monde : le calcul entre parenthèses prime. Une fois réalisé, on se retrouve donc avec : 8÷2x4. Et c'est là que les versions s'opposent.

Dans les pays anglo-saxons, deux techniques différentes sont enseignées. La première, nommée "Pemdas" enseigne que les multiplications sont prioritaires sur les divisions. Une méthode de calcul qui aboutit à la réponse 1.

La deuxième technique est nommée "Bodmas" et indique que les divisions ont la priorité sur les multiplications. Dans ce cas, la solution est 16. Le New York Times précise que la convention voudrait également que lorsque deux opérations d'égale priorité (multiplication et division, ou addition et soustraction) se suivent, elles se calculent dans le sens de la lecture, c'est-à-dire de gauche à droite. Une règle qui est aussi enseignée en France.

Le conflit entre les deux solutions ne peut être réellement résolu, puisque toutes les deux sont admises. Néanmoins, les experts précisent qu'aucun mathématicien n'écrirait une opération sans indiquer plus clairement les priorités à donner.