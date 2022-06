Les infos de 18h - Législatives 2022 : quels sont les départements qui ont le plus et le moins voté ?

À 17 heures, l'abstention s'élevait à 61,8% ce qui signifie qu'à cette heure-là, près de deux tiers des Français ne se sont pas rendus aux urnes. Mais c'est un chiffre qui cache de grandes disparités selon les départements, car ils vont du simple ou double.



La moitié des électeurs du Lot par exemple sont allés aux urnes à 17 heures avec une abstention qui s'établissait à 50,1%. C'est un taux quasi-similaire en Haute-Vienne, en Dordogne ou en Haute-Garonne. En revanche, l'abstention est beaucoup plus forte en Seine-Saint-Denis avec un taux égal à 74,7% à 17 heures. Ce qui signifie que trois électeurs sur quatre de ce département ne sont pas allés voter. L'abstention est élevée aussi en Moselle, dans le Val-d'Oise, le Bas-Rhin et le Val-de-Marne.

Tous les départements autour de l'Ile-de-France au sens large ont moins voté que la moyenne, comme tous les départements frontaliers : le Nord, les Ardennes, la Moselle, le Doux, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie.

En revanche, de la Bretagne aux Pyrénées-Atlantiques, les électeurs ont voté plus que la moyenne. Mais dans les départements où les Français se sont plus déplacés aux urnes, l'abstention est toujours supérieure à 50%. Ce qui veut dire que dans aucun département à 17 heures la moitié des électeurs n'avaient fait leur devoir de citoyen.

Législatives 2022 - Jour de vote. Le taux d'abstention estimé par Harris Interactive x Toluna pour M6 et RTL est à 53,9%. L'Outre-mer a voté hier et Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la mer, a été battue dans sa circonscription. En Polynésie, trois candidats indépendantistes s'imposent, dont un élu de 21 ans, le plus jeune de la Ve République.



Météo - L'Est du pays à son tour toujours écrasé par la chaleur. L'Ouest respire avec une forte menace orageuse et le secteur de la cote fleurie en Normandie, notamment Villers-sur-mer qui panse ses plaies après l'exceptionnel coup de vent d'hier qui a fait un mort et plusieurs blessés.

Justice - Une plainte a été déposée après un incident lors de l'épreuve de bac Français au lycée Charlemagne à Paris. Une conseillère principale d'éducation cible d'attaques sur les réseaux sociaux à la suite d'une altercation avec une élève qui aurait refusé de retirer son voile pour passer l'examen.

Sport - Une passe d'arme à distance entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët le président de la fédération française de foot. Et un nouveau doublé français en MotoGP en Allemagne : le Français Fabio Quartararo a décroché sa deuxième victoire, devant l'autre français Johann Zarco.

