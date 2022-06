Les infos de 6h - Natation : Léon Marchand sacré champion du monde sur le 400m 4 nages

Une course monstrueuse et un temps sensationnel. Le jeune Français Léon Marchand, 20 ans, est devenu champion du monde sur 400 m 4 nages samedi à Budapest, en signant la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps et en battant de plus de quatre secondes son record de France.

Le Toulousain s'est imposé au terme d'une course parfaite en 4 min 4 sec et 28/100, nouveau record d'Europe et deuxième meilleure performance mondiale derrière le record du monde de Michael Phelps, qui tient toujours : 4:03.84 aux Jeux de Pékin en 2008.

Un exploit qui rend très enthousiaste Philippe Lucas, l'ancien entraineur de Laure Manaudou. "C'est exceptionnel ce qu'il a fait car il n'était pas loin du record du monde. Il a gagné hyper facilement. On aurait dit une course de niveau régional tellement qu'il était au-dessus des autres", réagit Philippe Lucas sur RTL, qui voit en lui le futur de la natation française et mondiale. "Je pense qu'il va être la star de ces championnats du monde, car il lui reste deux épreuves à faire et je pense que ce sera la star du sport français pour les Jeux Olympiques de 2024".

À écouter également dans ce journal

Ukraine - Volodmyr Zelensky s'est rendu dans les régions de Mykolaïv et Odessa samedi 18 juin, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe.

Incendie - En raison de la vague de canicule qui touche la France, les premiers incendies ont fait leur apparition. À Comprégnac, les pompiers sont toujours sur le terrain pour contenir les flammes.

Politique - Jour J pour le second tour des élections législatives. Plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche.

