En cette mi-juin, la France est écrasée par une chaleur inédite. Ces températures extrêmes ont des conséquences dramatiques dans les zones déjà victimes de la sécheresse, avec notamment des incendies dans le sud de la France. Certains d'entre eux sont très importants, RTL fait le point.

Dans le Var, 200 hectares de garrigues ont ainsi été envahis par les flammes dans l'immense camp militaire de Canjuers. Ce feu aurait été déclenché par un tir d'exercice et s'est ensuite développé dans une zone polluée par des munitions non explosées. Dans cette configuration, les pompiers n'ont pas pu intervenir et quatre Canadairs sont désormais chargés de contenir l'incendie dans les limites du camp.

Selon une information obtenue par RTL, ces quatre avions ont été déroutés d'un autre sinistre. Plus tôt dans la journée, ils avaient en effet effectué des dizaines de largages à Grignan, dans la Drôme, où une vingtaine d'hectares ont brûlé.

L'autre feu important de la journée brûle en Aveyron, dans les Gorges-du-Tarn, depuis vendredi après-midi. Plus de 160 hectares ont déjà été ravagés dans une zone inaccessible. Les rotations de Canadairs n'ont pas réussi à bloquer le feu, car celui-ci est attisé par un fort vent du sud, et un hameau a même dû être évacué à titre préventif. Une situation absolument inédite à cette période de l'année dans ce département.

Un dernier incendie, plus dangereux car urbain, s'est déclenché à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Un feu de végétaux a provoqué le confinement des clients d'un supermarché et l'évacuation d'une résidence. L'hélicoptère bombardier du SDIS 30 a permis de limiter l'incendie à deux hectares de broussailles et de forêts, mais à proximité immédiate des habitations. Actuellement, tous les pompiers de l'arc méditerranéen sont en alerte maximale.

À écouter également dans ce journal

Législatives 2022 - Les Français des territoires d'Outre-mer et de l'étranger votent ce samedi 18 juin. Les bureaux ouvriront dimanche à 8 heures en Métropole.



Guerre en Ukraine - Volodymyr Zelensky s'est rendu samedi 18 juin dans les régions de Mykolaïv et Odessa, au sud du pays, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe.

Musique - Après deux éditions annulées en raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux festivaliers profitent du Hellfest ce samedi 18 juin à Clisson, en Loire-Atlantique, sous 37°C.

