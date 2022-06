Résultats législatives 2022 en Outre-mer : quels sont les résultats ?

Qui va l'emporter pour le second tour des élections législatives ? La participation au second tour des élections législatives atteignait 38,11% ce dimanche 19 juin à 17h en métropole, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en baisse de 1,31 point par rapport au premier tour, il y a une semaine, où elle s'établissait à 39,42%. Elle est en revanche en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 35,33% à la même heure.

Elle se situe en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (63,23%). Les Français s'étaient également davantage déplacés aux urnes à la même heure aux élections législatives de 2012 (46,42%), 2007 (49,58%) et 2002 (46,83%). Le Lot est le département qui a le plus voté à midi (49,84%), devant la Haute-Vienne (47,38%) et la Dordogne (46,89%). La participation la plus faible à 17h a été enregistrée en Seine-Saint-Denis avec 25,23%.

La Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, qui avaient largement voté pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle, ont élu ce dimanche trois députés macronistes tandis que les électeurs Polynésiens ont élu trois candidats indépendantistes soutenus par la Nupes, lors du second tour des législatives.

Guadeloupe

La Secrétaire d'Etat à la mer, Justine Benin, a été battue, au second tour des législatives dans la 2e circonscription de Guadeloupe, avec 41,35 % des voix. Elle est arrivée derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65% des voix, a annoncé la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué. Députée sortante, Justine Benin jouait son poste au gouvernement lors de ce scrutin. L'exécutif avait rappelé en amont du vote qu'en cas d'échec aux législatives le ministre candidat devrait quitter le gouvernement conformément à une règle non écrite mais déjà appliquée en 2017 par Emmanuel Macron.

Trois des quatre députés élus en Guadeloupe - Olivier Serva, Christian Baptiste et Elie Califer - étaient soutenus par l'alliance des partis de gauche Nupes lors de ce scrutin, marqué par une abstention très forte avec moins de 28,23 % de participation, contre 30,65 % en 2017.

Dans la 1ère circonscription, le député sortant, Olivier Serva, ex-LaREM et soutenu par LFI pour le deuxième tour, a été élu avec 74,04%.

Dans la 3ème circonscription, le candidat du Rassemblement national, Rody Tolassy, n'a pas réussi à décrocher un mandat de député alors que c'est dans l'archipel que Marine Le Pen avait remporté son meilleur score (près de 70%) lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Avec environ "1.000 voix d'écart" grâce à "une alliance républicaine locale" selon les médias locaux, le député sortant Max Mathiasin, arrivé en deuxième position au premier tour, l'emporte donc finalement lors de ce second tour (52,12 % des voix).

Dans la 4ème circonscription, sans suspense, Elie Califer, maire (PS) de Saint-Claude a été élu avec 100% des suffrages exprimés. Il était le seul candidat en lice après le désistement de son adversaire Marie-Luce Penchard.

Martinique

Jiovanny William, Marcellin Nadeau et Johnny Hajjar, soutenus par LFI, découvriront pour la première fois de leur carrière politique les bancs de l'Assemblée nationale. Ils ont été élus respectivement dans la 1ère (Centre), 2ème (Nord) et 3ème circonscription (Fort-de-France) de la Martinique. Jean-Philippe Nilor a été élu pour la troisième fois consécutive dans la 4ème circonscription (Sud). Il a largement battu son prédécesseur et ancien mentor Alfred Marie-Jeanne.



La formation politique de l'ancien président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique, le Gran Sanblé, a d'ailleurs été battue dans toutes les circonscriptions de l'île alors qu'elle avait réussi à qualifier ses quatre candidats au second tour des législatives.

Plus élevée qu'au premier tour, la participation est demeurée très faible puisque tout juste un quart des électeurs se sont rendus aux urnes (25,71%, en hausse 4 points par rapport au premier tour).

Guyane

Les électeurs guyanais ont choisi le renouvellement. Dans la 1ère circonscription, qui compte la préfecture Cayenne, c'est Jean-Victor Castor qui endosse le costume de député. Ce militant du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale (MDES) l'emporte sur Yvane Goua qui était soutenue par LFI dans cette circonscription laissée vacante par le député divers gauche Gabriel Serville élu à la tête de la collectivité territoriale de Guyane (CTG).



Dans la 2ème circonscription, Lénaïck Adam, qui était soutenu par la majorité présidentielle, est délogé de son siège de député par Davy Rimane. Le syndicaliste, soutenu par LFI, engrange 54,12% des suffrages exprimés. Lors du second tour, l'abstention a reculé dans les deux circonscriptions.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Frantz Gumbs, le candidat divers-centre soutenu par la majorité présidentielle Ensemble! a été élu député. Il recueille 67,21% des suffrages exprimés, soit 3.921 voix. Le taux de participation a été très faible sur les deux îles, à 24,56%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (26,11%).

Saint-Pierre-et-Miquelon

Après un duel serré, l'ancien président de la collectivité territoriale (2017-2020) Stéphane Lenormand (AD, divers droite) a été élu député de ce territoire à l'unique circonscription, avec 50,36% des suffrages, face à Olivier Gaston. Seules 19 voix séparent les deux candidats et 186 bulletins nuls ont été enregistrés.



Le taux de participation global pour ce second tour des législatives à Saint-Pierre-et-Miquelon est de 55,95%, en légère hausse par rapport au premier tour (53,45%) mais en dessous des 75,35% atteint lors du second tour en 2017.

Polynésie

En Polynésie, dans les trois circonscriptions de cette collectivité ultra-marine, un duel opposait un autonomiste, soutenu par le président du gouvernement local Edouard Fritch et par Ensemble!, à un indépendantiste soutenu par la Nupes. Dans la première, Nicole Bouteau, largement en tête au premier tour, est battue (49,12%) par un jeune indépendantiste de 21 ans, Tematai Le Gayic (50,88%), qui pourrait devenir le benjamin de l'Assemblée nationale.



Dans la 2ème circonscription, Steve Chailloux (58,89%), un jeune professeur de tahitien indépendantiste l'emporte face à Tepuaraurii Teriitahi (41,11%), la présidente de groupe de son parti autonomiste à l'Assemblée de la Polynésie française.



La victoire du député sortant Moetai Brotherson (61,32%) était plus attendue dans la troisième circonscription : il bat Tuterai Tumahai (38,68%) un autonomiste novice en politique qui avait surpris en exprimant à plusieurs reprises au cours de la campagne son adhésion aux idées de son adversaire.



Les étiquettes politiques nationales influencent peu les électeurs polynésiens qui se positionnent surtout en fonction des consignes des partis locaux. Le parti indépendantiste doit aussi sa victoire à un front des oppositions contre la majorité locale. C'est la première fois que ce parti parvient à faire élire plus d'un député, et la première fois qu'il remporte une élection sans alliance. A un an des Territoriales, les élections les plus importantes en Polynésie française, c'est aussi un avertissement au parti majoritaire et au gouvernement d'Edouard Fritch, mis en difficulté par la crise économique consécutive à l'épidémie de Covid.

Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, Philippe Dunoyer et Nicolas Metzdorf, tous deux membres d'une coalition loyaliste récemment créée et rattachée au parti présidentiel, ont remporté leur duel face aux candidats indépendantistes du FLNKS. Philippe Dunoyer, 54 ans, est réélu haut la main avec 66,40% des voix dans la première circonscription qui recouvre Nouméa et l'archipel des Loyauté. Il a bénéficié du report des voix LR, qui avait appelé à le soutenir entre les deux tours, et d'un rebond de la participation.



Dans la 2ème circonscription, Nicolas Metzdorf, 34 ans, bat nettement l'indépendantiste Gérard Reignier alors que les deux candidats étaient au coude à coude à l'issue du premier tour. Nicolas Metzdorf, maire de La Foa, disposait d'un réservoir de voix important, compte tenu de la consigne de LR en sa faveur. Il succède à Philippe Gomès qui ne se représentait pas.



Depuis 1986, les indépendantistes n'ont jamais réussi à gagner une élection législative et dénoncent un découpage entré en vigueur cette année-là.

Wallis-et-Futuna

A Wallis-et-Futuna, le duel entre les deux candidats se revendiquant de la majorité présidentielle, sans avoir été officiellement investis, a été extrêmement serré. Mikaele Seo, en lice avec le soutien de la majorité au pouvoir à l'assemblée territoriale, n'a en effet engrangé que 16 voix de plus que son adversaire Etuato Mulikihaamea, issu de la société civile.



Âgé de 51 ans, Mikaele Seo est membre de l'assemblée territoriale depuis 2017. L'élection au palais Bourbon de cet agent d'entretien dans un collège de Wallis pourrait toutefois faire l'objet d'un recours du perdant, compte tenu du très faible écart de voix.

