Les infos de 18h - Le chef des urgences sous-traitait ses remplacements

Après la mort d'une octogénaire, il y a 5 ans, un rapport de l'Agence Régionale de Santé pointe vendredi 24 novembre les pratiques du chef des urgences d'une clinique de Prades. Ce médecin se faisait remplacer par des personnes non habilitées à exercer. C'était le cas, cette nuit d'avril 2017, quand une octogénaire se présente pour des douleurs abdominales.

Sa fille décrit une prise en charge inexistante : "Ma maman a dit à l'urgentiste : 's'il vous plaît, enlevez moi ça'. Parce que lui, il ne réagissait pas du tout. Alors je lui dis : 'Réagissez ! C'est une urgence !'. Rien n'a été fait." La fille de l'octogénaire entend alors une sonnerie. Elle témoigne de la suite : " Et quand j'ai revu l'urgentiste, je me suis retrouvé face à un mur, complétement démuni. Et là, il m'a dit : 'Elle est morte.' L'urgentiste s'est volatilisé. On me dit qu'il était professionnel, mais il n'était pas du tout compétent. Parce qu'elle n'aurait pas du mourir dans des circonstances pareilles."



Plusieurs médecins sans exerçaient sans autorisation

Suite à ce drame, les membres de la famille de l'octogénaire portent plainte auprès de l'ordre des médecins. La réponse qu'ils reçoivent les stupéfie : l'urgentiste présent ce soir-là n'est tout simplement pas inscrit comme médecin, il n'est pas autorisé à exercer en France. Pire, la mort de leur proche aurait pu être évitée, si elle avait été correctement prise en charge.

À ce moment-là, plusieurs procédures se mettent en route. La famille porte d'abord plainte auprès de la justice. Celle-ci est classée sans suite, le procureur estimant qu'il n'y a pas assez de preuve pour parler d'homicide involontaire. Mais l'Agence Régionale de Santé, de son côté, mène l'enquête. Elle découvre que le chef des urgences se faisait régulièrement remplacer, par des médecins qui n'ont aucun diplôme français. Au moins trois personnes, sûrement plus, à qui il versait une partie de son salaire en échange.

Ce chef a finalement été condamné à un an interdiction d'exercer. Décision choquante et insuffisante pour la famille qui a décidé cette semaine de déposer une nouvelle plainte. Quant à l'urgentiste qui était présent lors de la mort de leur proche, il s'est tout simplement volatilisé.

