publié le 30/09/2019 à 18:29

La situation s’envenime dans certains établissements. Selon Claire-Marie Feret, du Snes-FSU (syndicat national des enseignants du second degré), "dans trois collèges (Fontenelle à Rouen, Fernand Léger à Petit-Quevilly et Georges Braque à Rouen) les collègues ont fait usage de leur droit de retrait, trop incommodés et trop inquiets des odeurs persistantes, des vomissements".

"Apparemment il y a des établissement où les élèves se sentaient mal", assure-t-elle. Au collège Georges Braque, les cours ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une professeure d'histoire-géo a expliqué au micro de France Bleu Normandie Seine-Maritime qu'à 07h30 lundi une très forte odeur était présente dans le bâtiment et "certains d'entre nous ont eu des symptômes, nausées, céphalées, vertiges".

Devant l'école rouennaise la plus proche de l'usine Lubrizol, où la classe a repris lundi 30 septembre après deux jours de fermeture à cause de l'incendie, certains parents restaient inquiets malgré le nettoyage de l'établissement.

"On ne veut pas prendre de risque pour vos enfants"

"Les enfants n'iront pas dans la cour aujourd'hui. On ne veut pas prendre de risque pour vos enfants", lance une institutrice aux parents d'élèves, devant la grille de l'école maternelle Cavelier de la Salle.

Selon le rectorat la totalité des 237 établissements de l'académie, fermés dans la foulée de la catastrophe dans la matinée du jeudi 26 septembre, ont rouvert ce lundi. Tous ont été nettoyés selon le rectorat.

