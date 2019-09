publié le 28/09/2019 à 04:10

Violente agression dans un lycée professionnel de Moselle. Une enseignante de la section professionnelle du lycée Julie Daubié de Rombas a été la cible d'une agression en plein cours. C'est mardi 24 septembre vers 16h qu'une professeure qui assurait un cours de gestion des administrations a vu deux jeunes filles faire irruption dans son cours selon France Bleu Moselle.



L'une d'entre elles a déversé le contenu d'un extincteur sur l'enseignante et certains élèves ont également reçu de la neige carbonique. Selon les informations de France Bleu, il s'agit d'une élève de 17 ans résidant à Rombas et qui était absente du cours ce jour-là. L'agression serait due à un conflit avec la professeure remontant à l'année dernière. La jeune fille, connue pour son absentéisme, passera rapidement devant le conseil de discipline du lycée professionnel.



L'autre jeune femme serait une ancienne élève du lycée qu'elle aurait quitté l'année dernière. Selon France Bleu Moselle, l'enseignante, très choquée, s'est vue prescrire un arrêt de travail de cinq jours. Elle a déposé plainte pour violences et l'établissement a quant à lui porté plainte pour intrusion et dégradation. Ses collègues ont débrayé ce mercredi 25 septembre au matin en signe de protestation. L'équipe mobile de sécurité de l'Académie devait se rendre dans l'établissement pour réaliser un diagnostic sur la sécurité et le climat scolaire selon la radio locale.