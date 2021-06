Les infos de 18h - Fusillade à Marseille : "Les tueurs n'ont plus conscience de rien", dit un policier

Deux joueurs de foot amateurs bien connus des services de police ont été pris pour cible sur un stade par des hommes armés après un match organisé dans le cadre d'un tournoi inter quartier.

La scène, extrêmement violente, qui s'est déroulée vendredi 25 juin au soir a bien sur profondément marqué les autres joueurs mais aussi les spectateurs qui étaient encore dans ce stade du 15e arrondissement de Marseille.

Leur maillot de foot ne leur ont pas permis de se camoufler des tireurs qui les attendaient à la sortie des vestiaires. L'homme abattu s'appelle Youness, il avait 33 ans, sorti de détention il y a deux ans, très défavorablement connu des services de police, comme son coéquipier gravement blessé et qui est toujours en soin intensif ce soir à l'hôpital Nord. Il a reçu plusieurs balles mais il a réussi à s'échapper sous la tribune et les tueurs ne l'ont pas poursuivi, alors que 1.500 spectateurs assistaient au match.

"Ça laisse penser que les règlements de compte se font partout, les tueurs n'ont plus conscience de rien et rien ne les arrête parce qu'il y avait plus de 1.000 personnes autour du stade, les deux tueurs sont venus et n'ont pas hésité à abattre à bout portant cette victime", explique Rudy Manin du syndicat de police Alliance. L'arme est un calibre 9mm, donc pas de kalachnikov sur cet assassinat selon les enquêteurs qui attendent d'en savoir un peu plus avant de le classer dans les règlements de compte.

À écouter également dans ce journal

Tour de France - Le Français Julian Alaphilippe, champion du monde, s'est imposé lors de la première étape du Tour entre Brest et Landerneau. Une étape marquée par deux grosses chutes. Le britannique Chris Froom est touché et ne devrait pas prendre le départ demain.

Discothèques - Les deux soirées test en discothèque à la Machine et au Cabaret sauvage ont été reportées, faute de volontaires en nombre suffisant. L'événement devait durer de 23h à 6h, on attendait 4.400 participants complètement vaccinés mais les délais étaient visiblement trop courts. Les boîtes de nuit doivent rouvrir le 9 juillet.

Coronavirus - Le département du Gers sous haute surveillance après la mort de deux adultes, suite à leur infection par le variant Delta. L'ARS annonce un plan d'action immédiat pour éviter une reprise épidémique, notamment dans les Landes où la circulation du variant est déjà forte.