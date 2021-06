Julian Alaphilippe peut-il succéder à Bernard Hinault, dernier vainqueur français du Tour de France en 1985, dès cette année 2021, alors que son équipe Deceuninck-Quick Step n'a pas du tout été bâtie en conséquence ? Pour Laurent Jalabert, c'est loin d'être impossible. Le consultant RTL depuis 2003 décrypte les enjeux de cette 108e édition de la Grande Boucle et se penche sur les chances du coureur de 29 ans.

"Julian, c'est un garçon qui a pu mesurer il y a deux la valeur d'un maillot jaune sur le Tour : il a gardé ce maillot sur les épaules presque deux semaines. Il a toujours réussi sur le Tour, souligne aussi 'Jaja' : trois participations, des victoires d'étapes, un maillot de meilleur grimpeur et puis ce maillot jaune pour terminer 5e au final. Je pense qu'il revient cette année avec des ambitions. Il ne l'a pas avoué (...) Mais peut-être qu'il a appris de 2019 : il lui a manqué de fraîcheur dans la dernière semaine".

"Il revient cette année sans claironner, sans dire 'je vais gagner le Tour, je viens pour faire le général'. Mais je suis sûr que dans un coin de sa tête il vient pour ça", estime l'ancien coureur, âgé de 52 ans. En outre, "on est habité d'une énergie supplémentaire quand on vient d'être papa, souligne Jalabert. On a envie de tout casser, on est motivé comme jamais".

Il y a plein de feux verts Laurent Jalabert

Enfin, et c'est sans doute le plus important, l'ancien numéro 1 mondial de cyclisme juge que "c'est vrai que c'est un Tour qui sur le papier semble parfait pour lui", entre les deux premières étapes accidentées, une partie dans les Alpes à sa mesure, une arrivée au Creuzot tout près de sa région natale... "C'est un Tour où il y a plein de feux verts" pour Alaphilippe, conclut Laurent Jalabert.