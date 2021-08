Incendies en Europe : "Les phénomènes naturels s'accentuent", déplore un pompier

Turquie, Grèce, Italie, Albanie... Après de violentes inondations en Belgique et Allemagne, l'Europe doit maintenant faire face à de nombreux incendies. "En 2020, la superficie qui a brulé est deux fois plus importante qu'il y a dix ans", alerte Grégory Allione, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France et directeur départemental du SDIS 13.

"Régulièrement l'Europe est assaillie par des feux de forêt, par des épisodes même naturels puisque nous avons eu en Allemagne et en Belgique des inondations importantes. Donc les phénomènes naturels s'accélèrent, s'accentuent, avec des violences rares et peu connues jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle il faut organiser une réponse européenne", assure Grégory Allione.

Selon lui "la France est bien placée pour tenir cette partie-là" notamment avec les avions et hélicoptères bombardiers d'eau. "Pour faire en sorte que nous soyons un peu le porte-avion de la protection civile européenne", ajoute-t-il. En outre, il indique que des avions français sont "en train d'œuvrer en Italie" ce jeudi et que "dans la matinée, de Marseille partiront 80 sapeurs. Des sapeurs-pompiers, des marins-pompiers, des sauveteurs de la sécurité civile, au bénéfice de la Grèce".