Les infos de 18h - Déconfinement : la mortalité en hausse sur les routes

publié le 30/05/2020 à 19:16

C'est la phase sombre du déconfinement. La sécurité routière tire la sonnette d'alarme. Après une baisse historique du nombre de tués sur les routes en avril, 55% de tués en moins, les statistiques grimpent dans le rouge. Depuis la reprise du trafic routier il y a environ trois semaines, les comportements à risque sont en hausse notable, tout comme la mortalité sur les routes.

Les forces de l'ordre constatent un très net relâchement des conducteurs. Les grands excès de vitesse, supérieurs à 50 km/h au dessus-de la limite autorisée, sont en augmentation de 15% par rapport à mai 2019. Alors pendant ce week-end de Pentecôte, policiers et gendarmes multiplient les contrôles.

À Lyon, recrudescence de feux rouges grillés, hausse des excès de vitesse, les automobilistes ont tendance à relâcher leur vigilance avec le déconfinement. "Dans notre département, on a déploré trois très graves accidents récemment", se désole au micro de RTL le directeur de cabinet du préfet du Rhône. "Sur ce grand week-end, nous avons plus d'une centaine de contrôles qui sont organisés", ajoute-t-il.

À écouter également dans ce journal :

Déconfinement - Après neuf semaines de fermeture, les parcs et jardins de Paris ont enfin pu rouvrir ce samedi 30 mai. Les franciliens privés d'espaces verts depuis deux mois et demi ont pu se promener dans les parcs et jardins de la capitale, ouverts aux horaires habituels. On peut s'y promener, mais aussi pique-niquer sans restriction.



Économie - Les Galeries Lafayette ont rouvert leurs portes ce samedi 30 mai après près de trois mois de fermeture. Le magasin amiral du boulevard Haussmann a rouvert à 11 heures "dans le plus strict respect des mesures sanitaires et de distanciation physique". Les employés, ravis de reprendre le travail, ont été accueillis à leur arrivée sous les applaudissements.

International - Nouvelle nuit d'émeutes aux États-Unis. La colère suscitée par la mort de George Floyd lors d'une interpellation policière ne s'est pas calmée. Pour la quatrième nuit consécutive à Minneapolis, les pillages se sont multipliés. Le gouverneur parle de "terrorisme" et assure que les groupes de protestataires sont infiltrés par des suprémacistes blancs et des cartels. 10.000 militaires devraient être déployés dans les prochaines heures.