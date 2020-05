Déconfinement : les Galeries Lafayette à Paris rouvrent aux clients ce samedi

publié le 29/05/2020 à 20:02

Fermées depuis trois mois, les Galeries Lafayette ont enfin obtenu l'autorisation de rouvrir leurs portes. La Préfecture de police de Paris a donné son feu vert, et le centre commercial sera donc accessible dès samedi 30 mai, suivant les conditions sanitaires qui s'imposent quasiment partout.

Dans un communiqué, les Galeries Lafayette précisent que leur magasin amiral du boulevard Haussmann rouvrira par conséquent dès samedi à 11h00, "dans le plus strict respect des mesures sanitaires et de distanciation physique". "Le nombre de clients sera limité et le flux des visiteurs organisé avec des entrées et sorties distinctes, permettant d'assurer un ratio d'une personne pour 10m2", explique-t-on encore.

D'autres mesures ont également été prises : le port du masque obligatoire pour clients et collaborateurs, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, un marquage au sol pour le respect des distances et l'installation de vitres en Plexiglas aux caisses. Seuls les différents restaurants du magasin resteront fermés.

Le grand magasin le Printemps avait rouvert jeudi et le centre commercial de Beaugrenelle deux jours avant, après une décision du tribunal administratif de Paris de suspendre l'arrêté préfectoral leur imposant la fermeture.