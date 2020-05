publié le 07/05/2020 à 18:56

À partir de ce lundi 11 mai, l'offre de transports de la SNCF sera toujours réduite. À peine 30% des TGV seront en circulation. C'est une offre volontairement faible destinée à éviter les déplacements inter-régionaux après le déconfinement. La réservation sera obligatoire et seul un siège sur deux sera réservable.

À la RATP, 75% du trafic sera en moyenne assuré. Un trafic parfois augmenté sur les lignes de métro les plus fréquentées. La demande doit malgré tout être limitée et l'appel au télétravail massif est toujours d'actualité. En Île-de-France, les heures de pointe seront réservées aux personnes qui se rendent au travail ou qui en reviennent. Ils devront présenter une attestation de leur employeur.

Il existe trois exceptions pour pouvoir voyager à ces heures de pointe : un motif de santé, judiciaire ou si vous devez accompagner des enfants. Dans tous les cas, partout en France, il faudra porter un masque, à bord des trains, mais aussi dans les gares et stations, et ce dès l'âge de 11 ans.

Si vous ne portez pas de masque en gare ou à bord d'un train, si vous voyagez sans réservation ou si vous empruntez les transports en commun en Île-de-France pendant les heures de pointe sans motif valable, vous écoperez d'une amende de 135 euros.

À écouter également dans ce journal :

Masques - Un nouveau pont aérien d'urgence est mis en place pour remédier au manque de masques sur le territoire. Après la Chine, la France a établi une liaison directe avec le Vietnam pour faire livrer plusieurs centaines de millions de masques en tissu grand public d'ici fin mai.



Attestation - Une nouvelle attestation sera nécessaire pour les déplacements de plus de 100 kilomètres. À partir de ce lundi 11 mai, "il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation", dans une limite de 100 kilomètres autour de sa résidence, mais au-delà de cette limite, "une nouvelle attestation" sera nécessaire, a annoncé ce jeudi le ministre de l'Intérieur. Elle sera disponible sur le site du ministère de l'Intérieur.



Ehpad - Le ministre de la Santé a assuré que "tous les personnels des Ehpad percevront une prime pour valoriser leur engagement". Il a précisé qu'elle serait de "1.500 euros dans les 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1.000 euros ailleurs". Une prime "défiscalisée" qui devrait être versée dans les prochaines semaines selon le ministre.