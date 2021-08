JO 2021 : volleyeurs, handballeurs et basketteurs en 1/2, 24e médaille au compteur

La 24e médaille de la délégation bleu-blanc-rouge à Tokyo est tombée juste avant 11h (heure française), mardi 3 août. Elle est en bronze et fera le bonheur de la jeune équipe de France masculine de vitesse en cyclisme sur piste, composée de Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier. Dans le détail, les Bleus ont remporté 6 médailles d'or, 10 en argent et 8 en bronze.

Il n'y en aura pas de 25e en ce onzième jour de compétition. Tous les regards étaient portés sur Renaud Lavillenie en finale de la perche. Mais le champion olympique 2012 (34 ans), 2e en 2016, n'a pu franchir qu'une barre à 5,70 m, après s'être légèrement blessé à la cheville droit à l'échauffement alors qu'il était diminué à la cheville gauche avant les Jeux. Il se classe 8e. Toujours en athlétisme, Alexandra Tavernier a terminé 4e de la finale du marteau dames.

Les très bonnes nouvelles du jour sont venues des sports collectifs, avec pour finir une énorme performance des volleyeurs, tombeurs en cinq manches (3-2) en quart de finale de la Pologne, double championne du monde en titre. Les hommes de Laurent Tillie affronteront l'Argentine pour une place en finale face à la Russie ou au Brésil.

Les handballeurs et les basketteurs se sont aussi qualifiés pour le dernier carré de leur tournoi respectif. Auteurs d'un carton face à Bahreïn (42-28), Nikola Karabatic et se ses partenaires se dresseront face à l'Égypte. Vainqueurs dans la difficulté des Italiens (84-75), la bande de Vincent Collet vont devoir faire face à la Slovénie de Luka Doncic.

Le film de la journée :

16h56 - Les volleyeurs sont en demi-finale de leur tournoi olympique, comme les handballeurs et les basketteurs. Victoire 3 sets à 2 face aux Polonais champions du monde en titre. Les Bleus de Laurent Tillie affronteront l'Argentine pour une place en finale, jeudi. Au pire ils disputeront un match pour la médaille de bronze contre la Russie ou le Brésil.



16h55 - 14-9, première balle de match effacée par les Polonais.



16h52 - Les Bleus à 3 points des demies : 12-6.



16h50 - 9-5 en faveur des Bleus face au Polonais dans le jeu décisif.



16h43 - 5-2 pour les volleyeurs français dans le dernier set.



16h36 - Deux sets partout entre la France et la Pologne dans ce quart de finale explosif de volley. Place au cinquième set, qui se joue en 15 points gagnants.



16h321 - +4 pour les Bleus dans le "money time" du quart de finale : 22-18.



16h26 - Les Bleus virent en tête à 15-13 mais les Polonais reviennent à 15-14 dans la quatrième manche.



16h19 - Le quart France-Pologne en volley est toujours aussi accroché : 9-9 dans la quatrième manche, que les Bleus doivent remporter pour ne pas être éliminés.



16h04 - Les Bleus du volley désormais menés 2 manches à 1 par la Pologne, qui empoche la troisième 25-21.



16h01 - Les Polonais mènent 22-18 dans le troisième set au volley.



15h46 - Les Bleus son au contact dans le troisième set : 9-9 face à la Pologne.



15h32 - Les Bleus du volley égalisent à une manche partout face à la Pologne en remportant la deuxième 25-22.



15h27 - 20-20 dans le deuxième set entre la France et la Pologne au volley. Les Bleus ont perdu le premier 25-21.



15h20 - Ce sera l'Égypte en demie pour les Bleus du hand. Les champions d'Afrique en titre ont dominé l'Allemagne (31-26). L'Égypte est la première équipe africaine à se hisser en demi-finale d'un tournoi olympique de handball chez les messieurs, et la deuxième équipe non-européenne après la Corée du Sud en 1988 à Séoul. L'autre demi-finale opposera le Danemark, champion olympique et double champion du monde en titre, à l'Espagne, double championne d'Europe en titre.



15h15 - Pas de nouveau record du monde pour le Suédois Armand Duplantis à la perche, mais sa troisième tentative à 6,19 m laisse penser qu'il en est capable.



15h11 - Deuxième tentative manquée à 6,19 m pour Duplantis. Cette fois, le Suédois ne s'envole pas au dessus du sautoir.



15h08 - Au volley, les Bleus ont perdu le premier set 25-21. 3-3 dans le deuxième.



15h06 - Duplantis manque d'un rien son premier essai à 6,19 m.



15h01 - Duplantis va désormais tenter de battre son propre record du monde. Il demande une barre à 6,19 m.



14h58 - Le Suédois Armand Duplantis sacré champion olympique de la perche à 21 ans. Va-t-il tenter une autre perche après les 6,02 m franchis au premier tour ?



14h55 - Duplantis franchit également 6,02 m sans difficulté alors que Nilsen a déjà buté deux fois sur cette barre.



14h47 - Il ne sont plus deux en lice pour le titre de champion olympique de la perche : le Suédois Duplantis et l'Américain Nilsen, qui ont tous les deux franchi 5,97 m au premier essai. Le Brésilien Braz sera médaillé de bronze.



14h45 - Le quart de finale de volley entre la France et la Pologne a débuté depuis 15 minutes. Les Bleus sont menés 16-11. dans le premier set.



14h39 - Pas de médaille pour Renaud Lavillenie et pas de médaille non plus pour Alexandra Tavernier, qui sera au mieux 4e du lancer du marteau.



14h37 - C'est terminé pour Renaud Lavillenie, qui termine 8e du concours de la perche avec une seule barre effacée, à 5,70 m.



14h35 - Le Suédois Duplantis franchit 5,92 m à son premier essai. Il prend la tête du concours. Braz, lui, manque son deuxième essai.



14h32 - Renaud Lavillenie a raté sa première tentative à 5,92 m. Il reste 8e du concours. Braz et Nilsen, les deux premiers, on aussi manqué leur premier essai à 5,92 m.



14h21 - Lavillenie fait à son tour l'impasse à 5,87 m, il lui reste deux essais à 5,92 m. Le Grec Karalis et l'Américain Lightfoot sont éliminés.



14h20 - Alexandra Tavernier reste 6e du concours du marteau après trois essais.



14h12 - Comme Braz, l'Américain Nilsen a franchi 5,87 m à son premier essai. Duplantis, lui, a décidé de faire l'impasse.



14h06 - Lavillenie s'élance mais ne plante pas sa perche et ne s'envole pas. Il reste 8e du concours.



14h04 - Ça passe pour le Brésilien Braz au premier essai à 5,87 m. Au tour de Lavillenie de tenter cette barre.



14h02 - Le Grec Karalis rate son premier essai à 5,87 m à la perche. Il était le premier à tenter cette barre.



13h59 - Alexandra Tavernier au 4e rang du concours du lancer du marteau avant son deuxième essai.



13h55 - La Canadienne Rogers passe devant Alexandra Tavernier avec un jet à 74,35 m à son deuxième essai.



13h50 - Alexandra Tavernier prend la tête du concours du lancer du marteau avec un premier jet à 73,54 m.



13h38 - Le champion olympique en titre de la perche, le Brésilien Braz, passe 5,80 m à son deuxième essai, comme l'Américain Nilsen et le Britannique Coppell.



13h31 - Ils ne sont que quatre à avoir franchi 5,80 m au premier essai : le Suédois Duplantis, le Grec Karalis, le Polonais Lisek et l'Américain Lightfoot.



13h24 - Le Brésil, sacré chez lui en 2016, qualifié pour la finale du tournoi de football messieurs à l'issue des tirs au but (0-0, 4 t.a.b. à 1) face au Mexique. Les Brésiliens tenteront samedi de remporter le deuxième titre olympique de leur histoire face au Japon ou à l'Espagne.



13h22 - Renaud Lavillenie choisit de faire l'impasse à 5,80 m, comme à 5,55 m en début de concours. Le Français a franchi 5,70 m à son premier essai.



13h20 - Le Grec Karalis est le premier à tenter et à franchir la barre à 5,80 m à la perche.



13h17 - Wilhem Belocian, l'un des outsiders du 110 m haies, éliminé dès les séries, cinq ans après son faux-départ en séries des JO de Rio. Le cauchemar olympique continue pour le Français, âgé de 26 ans, très mal parti en tapant une haie, qui n'a pas pu finir la course et a quitté la piste en larmes.

C'est passé en revanche pour Aurel Manga, qui a égalé son record en 13 secondes 24, et pour Pascal Martinot-Lagarde, convaincant en 13"37 malgré une préparation perturbée par les blessures. Ils ont rendez-vous mercredi matin pour les demi-finales, où sera présent l'immense favori américain Grant Holloway, très facile en 13"02 dans sa série.



13h09 - Sept concurrents dont Lavillenie et le Brésilien Braz ont franchi 5,70 m à la perche.



12h57 - Le favori de la perche, le Suédois Armand Duplantis, fait l'impasse à 5,70 m.



12h49 - Ça passe pour Lavillenie au premier essai à 5,70 m. Mais le Français semble terriblement souffrir de la cheville droite. Il boîte.



12h47 - Renaud Lavillenie va tenter de franchir une première barre, à 5,70 m.



12h44 - Pascal Martinot-Lagarde se qualifie à son tour pour les demies du 110 m avec le 2e temps de série et son record personnel cette saison, 13 secondes 37.



12h36 - Le Français Aurel Manga remporte sa série du 110 m haies. Il sera en demi-finale demain.



12h29 - Lavillenie a fait l'impasse sur la première perche fixée à 5,55 m. Le Français s'est fait une très grosse frayeur à l'échauffement en retombant de 3 m de haut sur la piste.



12h24 - La finale du saut à la perche a débuté. Le Grec Emmanouil Karalis a franchi 5,55 m au premier essai. Renaud Lavillenie sera le quatrième à s'élancer.



12h10 - C'est fait pour les basketteurs, qualifiés pour les demi-finales du tournoi olympique comme les handballeurs. Victoire 84-75 face à l'Italie au terme d'un match très accroché dans le "money time". Les Bleus de Vincent Collet se frotteront à la Slovénie du prodige Luka Doncic pour une place en finale, jeudi.



12h06 - Plus que 51 secondes à jouer au basket, la France mène 80-75. Temps mort.



12h03 - Rudy Gobert marque ses deux lancers francs, 78-73 pour la France, 1 minute à jouer.



12h00 - Thomas Heurtel permet aux Français de reprendre 3 longueurs d'avance : 76-73.



11h59 - +1 en faveur des Bleus à 3 minutes et 24 secondes de la fin de ce match indécis. 71-70.



11h55 - L'Italie égalise à 66-66 après trois lancers francs réussis. 5'48" à jouer.



11h50 - Plus que 6 points d'avance pour les Français, les Italiens s'accrochent. 66-60. 7'35" à jouer dans ce quart.



11h45 - Les Italiens sont revenus à -10 alors que débute le quatrième et dernier quart-temps : 64-54 pour les Bleus dans ce quart de finale.



11h34 - Les basketteurs s'envolent face à l'Italie en quart : 62-48 après un trois points de Batum. Encore 3 minutes dans le troisième quart-temps.



11h26 - Les Français se détachent face aux Italiens : 53-46 après ce panier de Batum. 6'45" à jouer dans le troisième quart-temps.



11h12 - À la mi-temps, les Bleus mènent 43-42 facez aux Italiens en quart de finale du tournoi de basket. Le vainqueur retrouvera la Slovénie en demie.



11h01 - C'est toujours aussi serré entre les Français et les Italiens en basket : 41-40 pour les Bleus à 35 secondes de la fin du deuxième quart-temps.



10h50 - Médaille de bronze pour la France en cyclisme sur piste grâce à Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier en vitesse.



10h49 - Le match pour la médaille de bronze entre la France et l'Australie en cyclisme sur piste (vitesse) va débuter dans quelques secondes.



10h47 - Les Bleus repassent devant l'Italie en quart de finale : 32-30.



10h39 - L'Italie toujours devant au basket : 25-20. Coup d'envoi du deuxième quart-temps.



10h31 - Les Italiens mènes 16-13 face aux Français au basket. 3'45" à jouer dans le premier quart-temps.



10h20 - Coup d'envoi du quart de finale de basket messieurs France-Italie.



10h06 - La France va disputer la petite finale en cyclisme sur piste (vitesse) face à l'Australie.



09h58 - L'équipe de France messieurs de vitesse s'impose face à la Nouvelle-Zélande avec un nouveau record de France à la clef.



09h31 - Il n'y aura pas de médaille pour la France en voile aujourd'hui. Quentin Delapierre et Manon Audinet ont terminé 8essur le catamaran mixte Nacra 17.



09h23 - 4e place en qualifications pour l'équipe de France messieurs de vitesse en cyclisme sur piste.



09h17 - L'équipe de France de vitesse (Florian Grengbo, Rayan Helal et Sébastien Vigier) prend le 3e temps, provisoire des qualifications avec un nouveau records national à la clef. Deux nations doivent encore passer, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne.



09h03 - En cyclisme sur piste, les Françaises ont perdu leur série en poursuite face au Canadiennes. Les Bleus n'auront pas de médaille.



08h56 - En athlétisme, la grande star de la nuit est le Norvégien Karsten Warholm (25 ans), sacré champion olympique du 400 m haies pour la première fois de sa carrière en explosant son propre record du monde en 45 secondes 94. Il devient ainsi le premier homme à passer sous les 46 secondes sur la distance, un mois après avoir effacé des tablettes en 46"70 le record du monde de l'Américain Kevin Young, vieux de 29 ans (46"78 à Barcelone 1992). Son grand rival américain Rai Benjamin a fini 2e en 46"17 et le Brésilien Alison Dos Santos a pris la médaille de bronze (46"72).



08h48 - Portés par un grand Kevin Durant, les basketteurs américains ont tenu leur rang de triples champions olympiques en titre, en battant l'Espagne (95-81) dans le choc des quarts. Team USA affrontera en demie l'Australie ou l'Argentine.



08h43 - Camille Lecointre et Aloïse Retornaz sont 2es au classement avant l'ultime régate olympique de 470, prévue mercredi, au terme des deux manches disputées mardi. L'équipage français est devancé par les Britanniques Sarah Mills et Eilidh McIntyre et peut encore viser l'or mais aussi repartir sans médaille tant la course est serrée entre six équipages.



08h40 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.