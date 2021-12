Du côté des restaurateurs ou des cafetiers, les annonces faites par Jean Castex ce lundi font évidemment réagir. Avec les nouvelles mesures de restrictions et ce durcissement des contrôles, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. David Zenouda est gérant de six établissements à Paris et représentant de l'UMIH.

"Amender une nouvelle fois les établissements qui en général font leur travail, ça nous parait incompréhensible", nous dit-il. "On nous demande de contrôler les pièces d'identité, donc de faire aussi le travail de la police. On nous demande de vérifier tous les passes sanitaires, si jamais il y a un doute, de demander la pièce d'identité. Comment voulez-vous qu'on fasse ce métier ?", poursuit David Zenouda.

"Ce n'est pas notre travail de faire le contrôle de nos clients, notre travail c'est de servir nos clients et de leur faire passer un bon moment. On a l'impression qu'on a un rôle plus important que les urgentistes. On n'est pas responsable de la présentation d'un passe sanitaire invalide. Ce n'est pas de notre faute si la personne triche, et on ne peut pas le savoir non plus", dit-il.

À écouter également dans ce journal

Décès - Grichka Bogdanoff, frère jumeau d'Igor Bogdanoff, est décédé à l'âge de 72 ans ce mardi 28 décembre dans un hôpital parisien, a-t-on appris de la part de son agent.

Rentrée scolaire - Alors que lundi prochain les élèves feront leur rentrée, un mot d'ordre est sur la table : tester. Jean-Michel Blanquer a indiqué ce mardi 28 décembre que les élèves devront présenter "au moins deux tests" négatifs pour revenir à l'école si un cas est détecté dans une classe.

Transports - Parmi les mesures sanitaires annoncées par Jean Castex et Olivier Véran lundi 27 décembre, figure l'interdiction de s'alimenter à bord des transports publics, "y compris longue distance".