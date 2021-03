Coronavirus : la crise a entraîné une baisse des naissances sur l'année 2020

et AFP

publié le 26/03/2021 à 19:28

A-t-on eu davantage envie de faire des bébés en mai à la sortie du confinement ? Le nombre de naissances constatées en France en février reste inférieur à celui de l'année 2020 mais repart toutefois à la hausse après une forte baisse en janvier, selon l'Insee.

En février, en moyenne 1.860 bébés sont nés chaque jour, contre 1.950 en février 2020, soit 5% de moins, selon des données encore provisoires de l'état civil publiées vendredi par l'Insee. L'institut national des études statistiques compare désormais chaque mois ces chiffres pour tenter de déterminer l'effet de la crise sanitaire sur la natalité en France.

Le premier confinement ayant débuté en mars 2020, son impact éventuel sur les naissances ne pouvait s'observer qu'à partir de la fin de l'année. Ainsi, en décembre 2020, il y a eu 7% de nouveau-nés en moins par rapport à décembre 2019 et cette baisse s'est poursuivie en janvier avec -13% de naissances par rapport à janvier 2020. "Cela laisse penser que la pandémie de Covid-19 a eu un fort impact" sur les naissances, indique l'Insee dans sa publication, précisant que la baisse constatée au mois de janvier était "historiquement la plus élevée depuis la fin du baby-boom".

La baisse du nombre de bébés nés en février - et donc conçus pour la plupart en mai, soit au cours des derniers jours ou après la période du premier confinement - est "nettement plus modérée", observe l'Insee. Cela "pourrait être le signe d'une reprise progressive des projets de parentalité en sortie du premier confinement", analyse-t-il. La natalité est en baisse constante depuis six ans en France. En 2020, quelque 735.000 enfants sont nés, un nombre qui n'avait jamais été aussi bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

