Coronavirus : quel sera le protocole dans les vaccinodromes ?

publié le 25/03/2021 à 06:15

Olivier Véran annonçait le lundi 22 mars l'ouverture d'"au moins 35" vaccinodromes à travers toute la France, dans le but "d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français", expliquait le ministre de la Santé. À travers cette initiative, il vise les "10 millions de primovaccinés à la mi-avril".

La plupart de ces vaccinodromes ou "mégacentres", devront voir le jour à partir du mois d'avril prochain. Le premier d'entre eux sera ouvert au public le week-end du 27 au 28 mars, au centre de Toulouse. Celui-ci sera géré par le CHU de la ville et les sapeurs pompiers d'Occitanie, d'après les informations de La Dépêche. Ouvert entre 9h et 19h, il est nécessaire de prendre rendez-vous avant de s'y rendre, par téléphone ou via la plateforme keldoc.

Dans un communiqué de presse, la préfecture précise quels sont les concernés, "cette opération s’adresse en particulier aux personnes âgées de plus de 75 ans, mais également aux personnes de 18-74 ans avec une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 et aux personnes de 50 à 74 ans avec comorbidités".

Il est par ailleurs noté que ce sera le vaccin Pfizer-BioNTech qui sera administré par les plusieurs dizaines de volontaires du SAMU31, du SDIS31 et des associations de bénévoles en charge de la vaccination. Selon le quotidien régional, jusqu'à 1.000 personnes pourront bénéficier de ce mégacentre chaque jour.