publié le 29/10/2020 à 18:42

Le confinement entrera en vigueur ce jeudi 29 octobre à minuit. À la différence du mois de mars, les Français ont déjà connu un confinement. Forts de cette expérience, certains ont profité de leur dernière journée de libre, ce jeudi 29 octobre, pour acheter ce qui leur avait manqué au mois de mars, mais aussi pour prendre aussi des résolutions.

À Clermont-Ferrand, Estelle, célibataire trentenaire, reconnaît que ce reconfinement est une source d'anxiété. Elle s'était mise à la pâtisserie au printemps dernier et compte bien faire la même chose, mais en changeant ses habitudes alimentaires. Cette fois, elle veut éviter la prise de poids "et partir sur une alimentation beaucoup plus saine".



Être reconfinés, c'est aussi retrouver le télétravail. Mélinda, assistante de direction, vient d'acheter un bureau neuf pour se créer cette fois "une place dédiée au travail". À 19 ans, Inès va suivre ses cours à distance et a elle aussi pris de bonnes résolutions. "Je vais moins me fâcher avec mes parents et faire plus d'activités manuelles", confie l'étudiante. Avec quatre nouvelles de confinement au minimum, c'est tout un équilibre familial à retrouver au plus vite.

À écouter également dans ce journal :

Plan vigipirate relevé au niveau "urgence attentat" - Le gouvernement relève encore d'un cran le plan vigipirate. Le plan Vigipirate "urgence attentat" a été déclenché ce jeudi 29 octobre. Une mesure annoncée par le Premier ministre, Jean Castex, quelques heures après l'attentat qui a fait trois morts à la basilique Notre-Dame à Nice. Ce niveau d'alerte, qui existe depuis quatre ans, a été créé sous l'impulsion de François Hollande.

Attaque à Nice - Selon nos informations l'assaillant qui a tué trois personnes ce jeudi 29 octobre, dans la basilique Notre-Dame de Nice, pourrait être un Tunisien de 21 ans. Un document de la Croix-Rouge a été retrouvé sur lui, mentionnant l'identité de cet homme prénommé Brahim A, et arrivé en Italie en passant par Lampedusa.



Masque obligatoire dès 6 ans - Le port du masque à l'école sera étendu aux enfants de primaire dès l'âge de 6 ans, alors qu'il était réservé jusqu'alors aux seuls élèves du collège. "Dès la rentrée de lundi, le protocole sanitaire sera adapté et renforcé pour assurer la protection de tous les enfants, les enseignants, les parents d'élèves, conformément à l'avis que nous a transmis (mercredi) le Haut Conseil de santé publique", a expliqué le chef du gouvernement.