Reconfinement : un mois d'isolement seul ne sera pas suffisant selon Delfraissy

publié le 29/10/2020 à 17:05

Un confinement de quatre semaines... "au moins". Jean-François Delfraissy a fait part de son doute concernant l'efficacité de la durée de la période d'isolement annoncée par Emmanuel Macron mercredi 28 octobre.

Lors de son allocution, le Président a affiché l'objectif de baisser le nombre de contaminations à 5.000 par jour d'ici la fin du confinement. Ce chiffre permet de "tester, tracer, isoler" efficacement mais il est impossible à atteindre en un mois d'isolement selon Jean-François Delfraissy.



"Le 1er décembre nous ne serons pas à 5.000 contaminations par jour", a-t-il insisté chez nos confrères de France Inter. "Le scénario est plutôt d’avoir un confinement d’un mois, de regarder les différents marqueurs, puis de sortir du confinement via un couvre-feu qui pourrait se poursuivre pendant le mois de décembre, éventuellement couvrir Noël et le Jour de l’An, et n’en sortir que début janvier."

Dans cette perspective le médecin immunologue, estime que les fêtes de fin d'année ne se dérouleront pas comme d'habitude. Pas de grandes tablées avec grands-parents, cousins, parents et enfants : "Elles se feront en petit comité", a-t-il prévenu.