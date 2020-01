publié le 10/01/2020 à 19:07

> Les infos de 18h - Emmanuel Macron rencontre les membres de la Convention citoyenne sur le climat Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Date : 10/01/2020

Emmanuel Macron s’apprête à parler écologie : le président de la République rencontre pour la première fois ce vendredi 10 janvier au soir, les 150 français de la Convention citoyenne sur le climat. Celle-ci rassemble des femmes et hommes qui plongent depuis quatre mois sur les moyens de réduire les gens émissions de gaz à effet de serre, un exercice inédit de démocratie participative. Le président compte beaucoup sur cette convention pour verdir son image, mais elle pourrait bien se transformer en piège.

Rappelons que les Français ne considèrent pas Emmanuel Macron comme un président écolo. Voilà donc l’occasion de marquer les esprits pour un chef d’État qui a compris que l’écologie sera l’axe majeur de la fin de son quinquennat.



Dans la majorité, on s’affole : et si c’était une fausse bonne idée ? Et si la créature se retournait contre son créateur ? "Cette assemblée citoyenne a été construite avec naïveté" estime un cadre de la République en Marche. "Au fil des travaux, les participants se sont radicalisés", déplore un autre membre du parti.

La crainte, ce sont des mesures écolo trop radicales, intenables pour le gouvernement. Or, le président Emmanuel Macron a promis d’en tenir compte. "Si on doit tout mettre à la poubelle, on est foutu", résume un marcheur. Coup de génie ou piège pour un président en mal d’écologie ? Emmanuel Macron aura des premiers éléments de réponse après ce rendez-vous.

À écouter également dans ce journal

Réforme des retraites - Laurent Berger a fait preuve, vendredi 10 janvier, d’un optimisme prudent, assurant "avoir senti une volonté d’ouverture" de la part du Premier ministre Edouard : mot inconnu de nos dictionnaires, il pourrait être remplacé par: Édouard.">Édouard Philippe.

Crash en Iran - L'émotion reste vive au Canada, qui a perdu 63 ressortissants dans le crash survenu mercredi 8 janvier en Iran. La diaspora iranienne appréhende une guerre dans la région du Moyen-Orient.

Manifestations - La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un policier a tiré au LBD à bout portant sur un manifestant, le Parquet de Paris a ouvert une enquête.