publié le 22/04/2020 à 19:00

Trois cambrioleurs d’une vingtaine d’années ont été interpellés et placés en détention la semaine dernière. Ils sont soupçonnés de 34 cambriolages à Marseille et alentour, dans des Ehpad. Ils ont commencé en novembre mais leurs activités se sont intensifiées avec le confinement.

La méthode était rodée. Ils volaient le coffre-fort de l’établissement, qui contient tous les biens précieux des résidents. Bijoux de famille, montre, cartes bleues avec le code scotché dessus… Ils chargeaient le coffre-fort dans leur voiture puis l’ouvraient à la masse dans un coin tranquille.

Pendant le confinement, ils ont accéléré la cadence de leurs cambriolages en passant à trois par semaine. Et le butin est conséquent. Selon le commissaire divisionnaire David Brugère, "le préjudice estimé pour l’instant est à peu près de 100.000 euros de bijoux et d’objets de valeur, 20.000 euros de numéraire et le préjudice lié aux cartes bleues est en cours d'évaluation". Les voleurs possédaient même un petit kit de chimiste pour évaluer le degré de pureté des bijoux en or qui étaient rapidement revendus.

L’enquête a été rendue encore plus difficile par la crise du coronavirus. "C’est une affaire incroyable à plusieurs titres, d’une part parce qu’elle tombe en période de confinement avec une population victime qui est ultra-sensible. Et incroyable aussi parce que les techniques de police sont un peu secouées : il faut vous imaginer filature H24 en période de confinement avec des rues vides, ça été très compliqué, très dur mais ça a marché", explique le commissaire. Des voleurs qui raflaient tout sur leur passage : ils ont même pris 300 masques et du gel hydroalcoolique.



À écouter également dans ce journal

Déconfinement - L’exécutif communique peu sur l’après 11 mai. Le déconfinement pourrait se faire au cas par cas suivant la situation dans les différents régions, tout en respectant de grands principes nationaux.

Coronavirus - Après la chloroquine, on évoque désormais la nicotine pour lutter contre le Covid-19.

Hygiène - Un Français sur trois ne se douche pas tous les jours pendant le confinement.