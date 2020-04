publié le 22/04/2020 à 15:36

Un médicament qui pourrait être dangereux pour notre santé à l'heure du coronavirus ? L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) déconseille d'utiliser des sirops pour la toux à base de pholcodine. En cause ? Un risque de réaction allergiqueavec certains médicamentsutilisés dans des services d’anesthésie et de réanimation.

Les sirops pour la toux, à base de pholcodine, pourraient provoquer des allergies dans un contexte de Covid-19, rapportent nos confrères de Ouest-France. L'ANSM a d'ailleurs publié, le 17 avril dernier, une recommandation en ce sens sur son site. L'objectif ? "Réduire le risque de réaction allergique croisée en cas d’évolution vers une forme grave de Covid-19 nécessitant l’admission du patient en service de réanimation", peut-on lire dans le communiqué.

Dans le détail, les curares, des agents bloquants neuromusculaires, sont utilisés dans les services d’anesthésie et de réanimation, et très sollicités pendant la pandémie de Covid-19. "Des cas de réactions allergiques aux curares après utilisation de pholcodine, rares mais graves (chocs anaphylactiques), ont été rapportés", souligne l'établissement public.