publié le 15/05/2021 à 07:47

Une histoire de rivalité sur les réseaux sociaux a viré au drame, vendredi 14 mai, à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Marjorie, une adolescente âgée de 17 ans a été tuée à coup de couteau sur la voie publique par un mineur de 15 ans, qui a été interpellé dans la soirée, à Massy, dans l'Essonne. La victime avait voulu protéger sa petite sœur au milieu d'une querelle.

Abasourdie par les évènements, la mère de la victime a exprimé sa colère et sa détresse à RTL : "Le garçon est parti chez lui récupérer un couteau et il l'a poignardé en plein cœur. Je l'ai vu par terre, ensanglantée, dans une mare de sang. Ils n'ont pas réussi à la réanimer". "Ma fille ce n'était pas une délinquante, c'était une acharnée des études qui devait passer son bac pour être ingénieur et qui allait avoir 18 ans bientôt" ajoute la mère de famille endeuillée.

"Aujourd'hui, il a ramassé la vie de ma fille, sans raisons, juste parce qu'elle était venue lui dire de rester tranquille, qu'il ne fallait pas qu'il adresse mon autre petite fille. Elle a seulement voulue défendre sa sœur" regrette-t-elle. "Il faut que ça s'arrête. Un enfant qui tue un autre enfant, il faut que les parents se ressaisissent. [...] Aujourd'hui c'est ma fille, demain ce sera les vôtres" fustige la mère de la victime.

