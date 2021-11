Un ours brun (illustration).

La présence des ours dans les Pyrénées où ils ont été réintroduits en 1996 refait débat au lendemain d'un drame qui s'est déroulé samedi 20 novembre en Ariège, en lisière d'une forêt. Un chasseur qui participait à une battue a été attaqué par une ourse. L'animal, accompagné par ses deux petits, a été tué et le chasseur grièvement blessé.

André, la victime, a 72 ans : montagnard aguerri, il se trouvait sur un passage de sangliers au moment de l'accident. Florent, un ancien chasseur, a rencontré les camarades de la victime. "C'est un état de choc ! Les deux jambes sont mordues et une partie du cou aussi", décrit-il.

Apparemment, le chasseur aurait "laissé passer les petits" avant de réaliser que la mère était "à moins de cinq mètres de lui". "C'est à ce moment-là qu'elle l'a attaqué", poursuit Florent. Un accident très "rare", confie-t-il sur RTL.

S'il avait été désarmé, il serait mort" Bernard, chasseur dans l'Ariège

Bernard, qui devait participer à la battue, raconte : André "a vu les deux petits arriver à la course (..) et il pensait que la femelle allait passer mais elle lui a sauté dessus". "Il a tiré un premier coup", mais l'animal lui a tout de suite blessé la cuisse puis le tibia. "Là, il a tiré une seconde fois et a achevé" l'ourse. "S'il avait été désarmé, il serait mort", poursuit-il.

Maintenant que l'état de santé du chasseur blessé s'est amélioré, il va pouvoir détailler sa version aux gendarmes. L'enquête est ouverte pour préciser l'origine de ses blessures et les circonstances de la mort de l'ourse. Le corps de l'animal a été hélitreuillé puis emmené vers l'école vétérinaire de Toulouse pour qu'une autopsie soit réalisée.

