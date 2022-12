Les infos de 18h - Ambiance fébrile dans les bars avant France - Angleterre

Les supporters français et anglais se sont pressés dans les bars pour assister à la rencontre très attendue de leurs deux équipes en quarts de finale du Mondiale samedi 10 novembre. RTL s'est rendu au bar le Frog & Rosbif à Paris et au Railway Tavern à Londres, où l'ambiance commence à monter deux heures avant le coup d'envoi.

L'intégralité des clients du Frog & Rosbif a dû attendre devant le pub, dont le personnel s'est pressé pour ranger la salle après les festivités qui ont suivi la victoire du Maroc contre le Portugal. Les couleurs de la France et de l'Angleterre ont commencé à recouvrir les murs, dans un bar qui célèbre l'amitié des deux pays. Jean, un supporter venu regarder le match précédent, attend la suite : "C'est le lieu pour voir le match. Je le sens très bien, la France va gagner !"

Dans le pub londonien "The Railway Tavern", les clients sont arrivés après leur du thé et commandent leur pinte, maillot anglais sur le dos. Beaucoup avaient peur de l'équipe française, mais pas Eden, l'un des clients : "Je ne m'imagine pas un monde où la France gagne. Nous sommes simplement meilleurs partout, nous sommes en confiance et nous ne comptons pas sur Mbappé. Quand Kyle Walker le couchera, nous gagnerons." Pour les supporters anglais présents, pas de doute, ce match contre la France devrait être plus important du Mondial.

À écouter également dans ce journal

Coupe du monde 2022 - Le Maroc a vaincu le Portugal 1 - 0, une première pour un pays africain en demi-finale d'un Mondial.

Partis politiques - EELV a élu samedi 10 décembre Marine Tondelier secrétaire nationale du parti écologiste. Elle aura la tache de redresser un parti divisé par son prédécesseur Julien Bayou.

Violence - L'octogénaire de Bezons dans le Val-d'Oise agressé dans sa cave par un voisin est décédé samedi 10 décembre.

s'est



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info