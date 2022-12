Agression d'une octogénaire dans les Alpes-Maritimes : deux mineurs placés en centre éducatif

La vidéo de son agression diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité l'indignation. En août dernier, Angèle, 89 ans, avait été frappée par trois adolescents devant sa résidence pour lui voler au final 10 euros. Ces mineurs étaient jugés ce mercredi 30 novembre. L'un de ces trois jeunes, celui qui a filmé la scène, a été relaxé. Les deux autres connaîtront leur sanction dans 6 à 9 mois. En attendant, ils vont retourner dans un centre d'éducation fermé pour 6 mois.

C'est ainsi que fonctionne la justice des mineurs depuis plus d'un an maintenant, depuis la dernière réforme. Une justice en deux temps, avec d'abord une audience qui statue sur la culpabilité. Puis dans un deuxième temps, il y aura une audience pour décider d'une sanction dans les 6 à 9 mois à venir. Entre temps, les mineurs ne sont pas laissés dans la nature. Ils sont soumis à une période de mise à l'épreuve éducative. On regarde comment les jeunes évoluent, comment ils respectent les mesures de sûreté.

Les deux adolescents sont donc en centre éducatif fermé, une mesure sévère, c'est la toute dernière chance avant la prison. Tout cela permet qu'il y ait une réponse très rapide, quasi immédiate. Avant la réforme, les délais de jugement étaient de 18 mois, à condition évidemment que les moyens suivent et qu'il y ait suffisamment de juges des enfants pour respecter ces délais.

Ça m'empêche de dormir Angèle, 89 ans

RTL a pu rencontrer la vieille dame qui, aujourd'hui encore, reste choquée par son agression. "Je suis angoissée, je ne suis pas bien, ça m'empêche de dormir, ça me tracasse. Je me suis retrouvée par terre avec la police et les pompiers, mais je n'ai rien vu. Je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre. C'est angoissant même maintenant encore, quand je rentre chez moi, je suis obligée de faire un tour et de me faire accompagner", témoigne-t-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info