Le combat d'un père. En mai 2022, son fils Antoine, était tué par un chauffard alcoolisé alors qu'il sortait de son restaurant à Paris. Aujourd'hui, le chef multi-étoilé Yannick Alléno veut que la loi change pour que ceux qui tuent sur la route soient mieux sanctionnés.

"Quand vous êtes victime, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Comment peut-on supporter qu'un gars vole une voiture, roule à vive allure en plein Paris, avant de percuter un gamin arrêté au feu rouge en train de chanter ? ", a-t-il réagi ce mardi 9 mai sur RTL.

Créer un homicide routier pour remplacer l'homicide involontaire - le chef d'accusation retenu dans ce type d'accidents - est-ce possible ? Dit comme cela, non. Dans le cas d'Antoine Alléno, le chauffard encourt déjà la peine maximale, à savoir dix ans de prison. Il cumule deux circonstances aggravantes, même plus : il était ivre, avait consommé des stupéfiants et roulait sans permis de conduire.

Mais l'homme n'a pas effectué de manœuvre délibérée, il n'a pas voulu tuer. Peu importe l'horreur des faits, l'infraction reste un délit et non un crime en l'absence d'un acte volontaire.

Une réflexion sur le sujet peut être menée, des travaux sont en cours depuis décembre dernier - avant l'affaire Palmade - avec des associations de victimes, le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Avec la création de cet "homicide routier", l'idée serait d'écrire dans la loi qu'il y a eu une prise volontaire d'alcool et de stupéfiants. Mais on sera plutôt sur un changement symbolique, un changement de dénomination. Le mot involontaire disparaîtrait dans le nom du délit. Mais la loi et les peines resteraient les mêmes : un homicide involontaire.

À écouter également dans ce journal

Politique - L'exécutif se lance dans la traque aux abus fiscaux des grands fortunes. Le plan du gouvernement va s'échelonner sur 4 ans, avec un horizon : augmenter les contrôles des plus gros patrimoines de 25%.

Football - Une source saoudienne proche des négociations a affirmé ce mardi 9 mai à l'AFP que l'attaquant argentin de 36 ans, Lionel Messi, jouera bien dans un club d'Arabie Saoudite la saison prochaine, après deux saisons au PSG.

Disparition - Georges Kiejman, qui fut ministre sous François Mitterrand et a défendu "Charlie Hebdo" ou encore la famille Trintignant, est décédé ce mardi 9 mai à l'âge de 90 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info