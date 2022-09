INVITÉ RTL - Yannick Alléno : "Si je ne me sers pas de ma notoriété pour aider les autres, la mort d'Antoine ne sert à rien"

"Je marche avec un morceau de poumon et un bout de cœur en moins". Il y a quatre mois, Antoine Alléno, le fils du chef Yannick Alléno, était mortellement percuté par un chauffard ivre dans les rues de Paris.

Après sa mort, ses parents et les proches du jeune homme de 24 ans se sont retrouvés "seuls". "C'est très brutal, (...) les gens ont besoin d'humanité à ce moment-là", explique Yannick Alléno au micro de RTL ce mercredi 21 septembre. C'est pourquoi avec son ex-épouse, la mère d'Antoine, et son fils Thomas, ils ont créé une association baptisée "Antoine Alléno". Son but : accompagner et venir en aide aux familles et proches de jeunes victimes.

Yannick Alléno a notamment évoqué la compagne d'Antoine, avec qui le jeune homme était en couple depuis six ans. "Ils avaient leur petit appart', ils faisaient leur petite vie. Si on n'est pas là, qu'est-ce qu'elle devient ?", s'interroge le chef triplement étoilé. "Il faut prendre le temps de leur parler à ses enfants, entendre leurs besoins, est-ce qu'on peut les aider, est-ce qu'on peut parler aux mairies pour les reloger parce que c'est très difficile de retourner dans son appartement quand son compagnon n'est plus là".

"Il faut aider à la reconstruction de ces jeunes et c'est pour ça que l'association est utile", confie Yannick Alléno, qui raconte avoir reçu des témoignages "de toute la France avec toujours le même ressenti de néant" après avoir vécu le pire.

