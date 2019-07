publié le 07/07/2019 à 07:58

Les accouchements sont suspendus à la maternité de Dinan, en Ille-et-Vilaine, depuis vendredi, en raison du manque de médecins anesthésistes. L'établissement a pris cette décision en accord avec l'ARS (Agence régionale de santé) de Bretagne, mais les élus locaux protestent vigoureusement. Les habitants ont également manifesté vendredi devant le centre hospitalier.

"Je suis un petit peu consterné par l'événement qui n'était pas censé arriver. Pour certains d'entre nous, le prétexte du manque d'anesthésiste est une belle excuse. Certes il en faut. Mais si on avait cherché, on aurait peut-être trouvé", explique Serge Rosé, adjoint au maire de Saint-Carné, une petite bourgade à 5 km de Dinan.

"C'est une catastrophe si on doit accoucher à Saint-Malo", à une trentaine de kilomètres, dit cet habitant. "En période estivale, c'est courant d'avoir des bouchons de 5 km entre Dinan et Saint-Malo et c'est pas forcément ce qu'attend une dame qui est prête à accoucher", raisonne un autre.

Il n'y a, pour l'instant, aucune date de reprise.

À écouter également dans ce journal

Féminicides - 2.000 personnes se sont rassemblées place de la République pour interpeller le gouvernement sur les féminicides, toujours plus nombreux chaque année. Les pouvoirs publics sont invités à prendre en charge le problème, message porté par Muriel Robin.

Santé - L'homéopathie ne sera plus remboursée. Après avoir hésité, Emmanuel Macron a donné son feu vert au déremboursement, comme le souhaitait Agnès Buzin. La décision doit être annoncée en fin de semaine par la ministre de la Santé.

Cyclisme - Un maillot jaune inattendu après la première étape du Tour de France à Bruxelles : c'est le Néerlandais Mike Theunissen qui s'est imposé d'un boyau au sprint devant le spécialiste Peter Sagan.