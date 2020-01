publié le 17/01/2020 à 14:14

Des sirènes pour crier leur ras-le-bol. Ce vendredi 17 janvier, à Strasbourg, un millier de pompiers ont manifesté dans la rue, rassemblés derrière un cercueil noir. Sans casques, mais vêtus de leur veste d'intervention, les soldats du feu ont défilé sous les applaudissements des passants.

Les pompiers protestent contre la violence à laquelle ils doivent faire face en intervention, les agressions s'étant multipliées ces dernières semaines. Lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, deux pompiers ont notamment été blessés à Strasbourg par un jet de projectile à travers la vitre de leur camion. "Les gens avaient la haine, témoigne un pompier alsacien au micro de RTL. Ils nous tiraient dessus avec des fusées..."

Dimanche dernier, trois pompiers ont également été agressés au couteau par une personne qu'ils venaient secourir près de Strasbourg. Ces dernières semaines, les pompiers ont en effet été pris pour cibles lors de tous types d'interventions.

On vient aider la personne et on se fait recevoir de cette façon... Julien, pompier en Alsace Partager la citation





Julien, pompier, vient tout juste d'enlever son plâtre. "On vient aider la personne et on se fait recevoir de cette façon", déplore-t-il. Le nombre d'agressions en décembre et en janvier, c'est impensable...".

En manifestant ce vendredi, les pompiers espèrent recueillir le soutien de la population et, surtout, qu'une prise de conscience puisse mettre fin à cette vague de violence qu'ils affrontent depuis deux mois.

À écouter également dans ce journal

Guide Michelin - L'auberge du Pont-de-Collonges de Paul Bocuse perd sa troisième étoile qu'elle avait gagnée il y a 55 ans. L'équipe du restaurant, bouleversée, assure qu'elle ne perdra jamais l'âme de Monsieur Paul, deux ans tout juste après sa disparition. "Je comprends l'émotion de l'équipe", réagit Gwendal Poulennec du guide Michelin sur RTL .



Police - Un hommage à Franck Labois, policier de 45 ans qui a perdu la vie fauché par un fourgon la semaine dernière près de Lyon, a été rendu en présence de Christophe Castaner. Deux personnes sont en garde à vue dans le cadre de l'enquête, mais plusieurs passagers manquent encore à l'appel. Les voyous auraient délibérément foncé sur le policier.



Iran - L'ayatollah Ali Khamenei a prononcé ce vendredi un important discours. Il a dirigé la grande prière hebdomadaire pour la première fois 2012. Le guide suprême iranien a tenté de mettre en balance l'erreur tragique de l'armée qui a abattu un Boeing ukrainien par erreur et la mort du généra Soleimani.