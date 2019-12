publié le 28/12/2019 à 08:35

Insultes, agressions physiques, jets de projectiles... face à la flambée des violences dont ils sont victimes et qui ont augmenté de 61% dans le Nord, les pompiers du département vont recevoir des caméras pour leur sécurité.

Car désormais dans les casernes, lorsque la sirène retentit, le risque d'agression est dans toutes les têtes, comme le confie le sergent chef Benjamin Calvario, en service à Tourcoing depuis 15 ans, et qui s'est fait peur en juin dernier : "L'individu a agressé sauvagement sa femme et la battait. Lorsqu'on est intervenu, il nous a pointé un couteau devant notre ventre. On était en danger de mort".

Pour enrayer cette augmentation d'agression, des mesures ont été prises. Le président du département et patron des pompiers Jean-René Lecerf a décidé d'équiper en caméras 15 casernes de la région : "Elles permettront d'établir la preuve de l'infraction de manière encore plus rapide. C'est un élément de solution parmi d'autres qui est répressif. Il y a également des solutions pédagogiques qui sont certainement meilleures mais les sapeurs-pompiers ne peuvent pas attendre pour gérer le quotidien".

À écouter également dans ce journal

Faits divers - En Normandie, 23.000 habitants sont privés d'eau potable à cause des intempéries. Les personnes concernées sont invitées par l'Agence régionale de santé (ARS) à ne plus boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre.



Société - Fermé depuis quasiment une semaine après le passage de la tempête Fabien, l'aéroport d'Ajaccio a rouvert ses portes. Trois vols réguliers à destination de l'aéroport Napoléon-Bonaparte ont déjà eu lieu depuis Paris, Marseille et Nice.

International - Une étude britannique, s'appuyant sur la compilation de données émanant de rapports de l'ONU, estime que le changement climatique a provoqué 15 catastrophes naturelles dans le monde en 2019.